В Вишневом и Софиевской Борщаговке 20 ноября было приостановлено централизованное водоснабжение из-за аварийной ситуации на объектах «Киевводоканала».

Причиной стали проблемы с работой канализационных насосных станций, принимающих сточные воды из прилегающих населенных пунктов.

Из-за отключения электроэнергии или повреждения оборудования перекачка стоков затруднилась. Чтобы не допустить перегрузки канализационной системы, поступление новых объемов сточных вод ограничили.

При длительной остановке насосных станций коллекторы могут переполниться. Это создает риск локальных подтоплений, в частности подвалов и помещений на нижних этажах домов. В то же время по состоянию на 20 ноября сообщений о массовом переполнении коллекторов или выходе нечистот на улицы нет.

Проблемы возникли на фоне массированной российской атаки на Киев в ночь на 20 ноября. В «Киевводоканале» сообщили о повреждении объектов предприятия и перебоях с водоснабжением в нескольких районах столицы.

Жителям рекомендуют максимально ограничить использование канализации, в частности отложить стирку и другие бытовые нужды, создающие значительные объемы стоков. Водоснабжение планируют восстановить после завершения аварийно-восстановительных работ.

Ранее российские ракеты повредили три моста в Киеве, движение между берегами затруднено.

Напомним, в Киеве в результате российского обстрела поврежден центральный корпус университета Драгоманова.

Кроме того, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

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