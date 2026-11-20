Онлайн-СМИ UA.NEWS обратилось в Министерство здравоохранения Украины с просьбой проверить деятельность клиники эстетической медицины «Tryfonova M.D.», а также двух хозяйствующих субъектов, работающих под этим брендом. Поводом послужили материалы уголовного дела о возможном незаконном производстве и сбыте фальсифицированных препаратов «Biopatid» с действующим веществом тирзепатид.

В редакции считают, что приведенные в судебных документах обстоятельства могут свидетельствовать не только о возможном незаконном обороте лекарственных средств, но и о нарушении лицензионных условий осуществления медицинской практики и потенциальных рисках для здоровья пациентов.

Об этом говорится в обращении UA.NEWS к Минздраву Украины.

Что известно об уголовном деле в отношении Biopatid

Как отмечает редакция, в производстве Службы безопасности Украины и Днепропетровской областной прокуратуры находится уголовное производство № 42026040000000008 от 5 января 2026 года.

В его рамках расследуются обстоятельства возможного незаконного производства, хранения, перевозки, пересылки и сбыта фальсифицированных лекарственных средств. В частности, речь идет о препаратах под торговым названием «Biopatid», содержащих действующее вещество тирзепатид.

Обстоятельства дела, по информации UA.NEWS, отражены в постановлении Центрального районного суда города Днепра от 14 сентября 2026 года по делу № 203/9409/26, а также в материалах уведомления о подозрении.

По версии следствия, клиника эстетической медицины «Tryfonova M.D.», расположенная на улице Набережно-Рыбальской, 5 в Киеве, могла использоваться для хранения, демонстрации, применения и сбыта препаратов «Biopatid».

В материалах уголовного производства также говорится о вероятном участии Марии Трифоновой в популяризации и продвижении этой продукции. По версии следствия, для этого могли использовать её профессиональный статус, авторитет врача и репутацию клиники.

В частности, среди обстоятельств, изложенных в материалах уведомления о подозрении, отмечаются:

использование помещений клиники для хранения, демонстрации, применения и сбыта препаратов «Biopatid»;

проведение учебных курсов, лекций, тренингов и мастер-классов по способам применения этих препаратов;

предоставление рекомендаций по их использованию и практическая демонстрация соответствующих процедур;

выдача участникам учебных мероприятий сертификатов;

продвижение препаратов через социальные сети и использование профессионального авторитета врача для формирования доверия к продукции.

Кроме того, в материалах дела фигурирует конкретный эпизод предполагаемого сбыта препарата «Biopatid 60 мг/2 мл» 14 марта 2026 года непосредственно в помещении клиники в Киеве.

Подробнее о ходе расследования и позиции прокурора UA.NEWS рассказывало в отдельном интервью по делу «Biopatid».

Почему редакция просит проверить клинику

Особое внимание в обращении UA.NEWS уделяет безопасности препаратов, фигурирующих в уголовном производстве.

Согласно информации, приведенной в документах, распоряжением Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками от 16 января 2026 года № 20-001.3/002.0/17-26 была запрещена реализация, хранение и применение препаратов «Biopatid».

Также в судебном постановлении от 14 сентября 2026 года приведены сведения Гослекслужбы относительно отнесения средств с действующим веществом тирзепатид к лекарственным средствам.

По мнению редакции, эти обстоятельства требуют отдельной оценки со стороны Минздрава, ведь возможное использование препаратов, оборот которых запрещен уполномоченным государственным органом, может представлять угрозу для пациентов.

В обращении отмечаются несколько потенциальных рисков:

возможном применении в медицинской практике препаратов, реализация, хранение и использование которых запрещены;

предоставлении пациентам рекомендаций относительно средств с неподтвержденным происхождением, качеством и безопасностью;

возможных нарушениях правил назначения лекарственных средств;

ненадлежащем информировании пациентов, ведении медицинской документации и обеспечении безопасности медицинской помощи.

В редакции отмечают, что использование статуса врача и репутации лицензированной клиники могло формировать у пациентов убеждение, что соответствующие препараты являются законными, качественными и безопасными.

Каких именно лицензиатов просят проверить

В обращении к Минздраву редакция просит обратить внимание не только на ООО «ТРИФОНОВА МД», но и на ФЛП Марию Трифонову.

Речь идет о двух субъектах хозяйствования, имеющих лицензии на осуществление медицинской практики:

Физическое лицо — предприниматель Трифонова Мария Викторовна. Лицензия выдана в соответствии с приказом Минздрава № 1077 от 16 мая 2019 года. ООО «ТРИФОНОВА МД» (код ЕГРПОУ 43768871). Лицензия выдана в соответствии с приказом Минздрава № 2673 от 18 ноября 2020 года.

Редакция просит министерство установить, какой именно лицензиат осуществлял медицинскую практику в помещении клиники по адресу: улица Набережно-Рыбальская, 5.

Также предлагается выяснить, осуществляла ли ФЛП Мария Трифонова частную медицинскую практику, консультировала ли она пациентов или участвовала ли в другой профессиональной деятельности, связанной с применением препаратов «Biopatid».

Среди других вопросов, которые UA.NEWS просит проверить:

назначали ли, применяли ли, хранили ли, демонстрировали ли или распространяли ли препараты «Biopatid» в помещениях клиники;

были ли к этой деятельности привлечены другие медицинские работники;

соблюдались ли ими требования законодательства в сфере здравоохранения;

соответствует ли деятельность обоих лицензиатов Лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности в сфере медицинской практики.

Эти условия утверждены постановлением Кабинета Министров Украины № 285 от 2 марта 2016 года.

На каком основании Минздрав может провести проверку

В своем обращении редакция ссылается на часть третью статьи 19 Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности».

Эта норма предусматривает возможность проведения внеплановой меры государственного надзора при наличии документально подтвержденной угрозы жизни или здоровью людей, непосредственно связанной с деятельностью лицензиата.

Также UA.NEWS ссылается на статью 6 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» и постановление Кабинета Министров Украины № 303 от 13 марта 2022 года, которое устанавливает особенности осуществления государственного надзора во время военного положения.

В редакции отмечают, что ранее Минздрав в ответе на журналистский запрос Кристины Ломенко сообщал об отсутствии самостоятельного законного основания для проведения проверки исключительно по инициативе журналиста.

Однако нынешнее обращение, как отмечают в UA.NEWS, основано не просто на журналистском запросе, а на конкретных материалах уголовного производства, судебном постановлении и информации о запрете оборота соответствующих препаратов.

В то же время редакция признает, что само по себе возбуждение уголовного дела не является доказательством нарушения лицензионных условий. Однако, по её мнению, приведённые факты требуют самостоятельной проверки со стороны органа лицензирования.

Чего UA.NEWS требует от Министерства здравоохранения

В обращении редакция просит Минздрав рассмотреть приведенные обстоятельства как информацию о возможной документально подтвержденной угрозе жизни и здоровью людей.

В частности, министерство просят установить, имеются ли законные основания для внеплановых проверок ФЛП Марии Трифоновой и ООО «ТРИФОНОВА МД», а при наличии таких оснований — принять решение об их проведении с соблюдением требований законодательства.

В ходе проверок предлагается оценить соблюдение лицензиатами требований по безопасности медицинской помощи, применению лекарственных средств, ведению медицинской документации, информированию пациентов и организации медицинской практики.

Если нарушения подтвердятся, редакция просит Минздрав принять предусмотренные законом меры реагирования. При необходимости министерству также предлагается обратиться в Гослекслужбу и органы досудебного расследования для получения дополнительных документов и сведений.

Отдельно UA.NEWS просит сообщить редакции о результатах рассмотрения обращения и принятом решении. Если Минздрав откажет в проведении проверок, журналисты просят предоставить мотивированное объяснение с указанием правовых оснований такого отказа.

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