Правительство организует инженерную защиту 9 объектов критической инфраструктуры «Киевводоканала»

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины сообщило 7 ноября, что организует инженерную защиту 9 объектов критической инфраструктуры «Киевводоканала».

На 7 объектах работы уже начались. На двух других они начнутся в ближайшее время. Всего к работам на девяти объектах будет привлечено не менее семи опытных подрядных компаний. По мнению правительственных чиновников, это позволит обеспечить необходимые темпы, качество работ и конкуренцию между подрядчиками.

«Еще два месяца назад, понимая, что может возникнуть необходимость в защите этих объектов, мы опрашивали подрядные организации об их готовности приступить к работам на объектах «Киевводоканала». Тогда группа компаний «Автострада» отказалась», — говорится в официальном сообщении.

До этого директор компании «Автострада» обвинил Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины в отстранении его, как подрядчика, от выполнения указанных работ.

«В октябре 2026 года Autostrada получила от главы Агентства восстановления срочное задание — приступить к реализации мер по защите объектов Киевводоканала. Но уже 4 ноября 2026 года от заказчика строительства были получены следующие инструкции: по устному указанию первого заместителя председателя Агентства восстановления Инны Внуковой «Автострада» должна приостановить реализацию указанных объектов», — написал Максим Шкиль.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины настаивает, что информация о привлечении запорожских компаний к работам на объектах «Киевводоканала» не соответствует действительности.

«Отмечу, что сегодня у Агентства заключены контракты с сотнями подрядных организаций по всей Украине. И только от одной компании — «Автострады» — мы слышим нарекания по поводу распределения работ. При этом требования ко всем подрядчикам одинаковы», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что руководство «Киевводоканала» может быть сменено, если предприятие не ускорит работу в условиях проблем с энергоснабжением в столице. По его словам, коммунальные службы должны действовать оперативнее, ведь Киев переживает сложный период из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам ликвидации последствий российских ударов, восстановления энергоснабжения и ситуации в регионах.

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику президента Владимира Зеленского относительно готовности столицы к отопительному сезону и возможных проблем с электро- и водоснабжением.

Читай нас в