В Киеве по состоянию на утро 18 ноября сохраняется хороший уровень качества воздуха, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Самые низкие показатели загрязнения зафиксированы в Дарницком районе, тогда как несколько более высокие значения — в Оболонском и Подольском.

Данные различных сервисов мониторинга могут несколько отличаться, поскольку они используют собственные сети станций и методики обработки информации.

Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и показатели в конкретном районе, а не ориентироваться только на одно значение.

Качество воздуха может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице рекомендуется проверять актуальные данные.

Интерактивная карта SaveEcoBot отображает уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис использует данные сети онлайн-станций мониторинга, часть которых работает в режиме реального времени.

По состоянию на 07:00 18 ноября 2026 года общий показатель качества воздуха в Киеве соответствовал хорошему уровню.

По данным мониторинга:

Дарницкий район – 23 AQI: самый низкий показатель загрязнения среди указанных районов;

Оболонский район – 46 AQI: хороший уровень качества воздуха;

Подольский район – 46 AQI: также хороший уровень.

Таким образом, утром 18 ноября наиболее благоприятная ситуация наблюдалась в Дарницком районе.

Карта Aqicn позволяет отслеживать индекс качества воздуха в режиме реального времени и просматривать показатели отдельных станций мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

Система ЛУН Город AIR измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность воздуха. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI.

Чем выше значение AQI, тем выше уровень загрязнения воздуха. Для оценки ситуации следует сравнивать показатели нескольких сервисов и следить за изменениями в течение дня.

Если показатели загрязнения вырастут, следует ограничить пребывание на открытом воздухе и, по возможности, оставаться в помещении.

Специалисты рекомендуют:

закрыть окна и двери, чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха в дом;

проветривать помещение после улучшения ситуации;

избегать интенсивных физических нагрузок на улице, поскольку во время активности человек вдыхает больший объем воздуха;

при наличии очистителя воздуха использовать его в соответствии с инструкцией производителя.

Особенно внимательными следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Им рекомендуется следить за показателями качества воздуха и собственным самочувствием.

Напомним, по состоянию на утро 16 ноября в столице не зафиксировано значительного загрязнения воздуха, а общий уровень его качества оценивается как умеренный. Узнать, в каких районах Киева воздух чище, и следить за изменениями показателей в режиме реального времени можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Мисто AIR и Aqicn.

В Киеве по состоянию на утро 13 ноября 2026 года сохранялся умеренный уровень качества воздуха. Значительных загрязнений станции мониторинга не фиксируют, однако показатели в разных районах столицы различаются.

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