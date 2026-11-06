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Новости Киев

В Оболонском районе Киева на месте пожара в здании обнаружили тело человека

UA NEWS 06 Ноября 2026 20:09
В Оболонском районе Киева на месте пожара в здании обнаружили тело человека

В пятницу, 6 ноября, в Оболонском районе столицы на улице Приорской произошел пожар на третьем этаже трехэтажного нежилого здания. 

По данным Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в 16:39, а уже в 17:29 пожарные полностью ликвидировали возгорание площадью 20 квадратных метров. Во время работ по тушению пожара спасатели обнаружили на месте происшествия тело человека без признаков жизни.

Источник: ГСЧС Украины.

В Киеве днем 6 ноября по приказу «Укрэнерго» ввели экстренные отключения электроэнергии.

В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру 5 ноября возникли перебои с водоснабжением.

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