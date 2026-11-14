У одного из заместителей прокурора Киева проводятся обыски — СМИ

СМИ сообщают, что 14 ноября у одного из заместителей прокурора Киева проводятся срочные обыски.



Обыски проводит генеральная инспекция Офиса генпрокурора совместно с сотрудниками ГБР.

О ком именно идет речь, не сообщается, как и в рамках какого уголовного производства. Сам факт обыска подтвердила начальница управления информационной политики Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк изданию Главком.

Напомним, что после освобождения из следственного изолятора в Киеве 13 ноября генерал СБУ Сергей Дука озвучил свою версию того, почему против него выдвинуты обвинения НАБУ и САП. Он также сообщил, что во время реализации первого этапа операции «Карфаген» сотрудниками НАБУ были изъяты из кабинета первого заместителя генерального прокурора Украины Марии Вдовиченко все документы и материалы с наработками по сотрудникам НАБУ.

Фигурант записей НАБУ по делу «Карфаген» Егор Буркин в интервью блогеру Василию Тимошенко сообщил, что ему приходилось платить правоохранителям за «крышу» своих колл-центров.

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