Верховный Суд должен установить законность пребывания Ковальского в должности и. о. Генерального прокурора Украины.

По иску бывшего народного депутата Украины Игоря Мосийчука был поднят вопрос о наличии надлежащих полномочий у действующего исполняющего обязанности Генерального прокурора Ковальского.

В чем суть правовой проблемы?

Ковальский был назначен исполнять обязанности Генерального прокурора, находясь в должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры. В то же время, согласно доводам иска, срок его полномочий на должности руководителя областной прокуратуры уже истек. Это порождает принципиальный юридический вопрос: может ли лицо продолжать исполнять обязанности Генерального прокурора, если прекратились полномочия, которые были правовой предпосылкой его назначения? Если пребывание на прежней должности было необходимым юридическим условием возложения обязанностей Генерального прокурора, прекращение соответствующих полномочий может поставить под сомнение законность дальнейшего исполнения этих обязанностей.

Речь идет не только о статусе конкретного должностного лица, но и о правовой определенности в отношении решений, которые оно принимает, документов, которые подписывает, и кадровых назначений, которые осуществляет. Окончательную правовую оценку должен дать суд.

В правовом государстве полномочия должностного лица должны основываться не на политической целесообразности, а на законе. И ни одна должность, включая должность Генерального прокурора, не может быть исключением из этого принципа.

Напомним, Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора Украины на Антона Ковальского 17 сентября 2026 года. До этого, 15 сентября 2026 года, Зеленский подписал указ об освобождении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

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