Видео: Бахматов хлопнул дверью перед журналистами: что обнаружили в его декларации

Журналисты проекта «Спецкор» вновь посетили Деснянскую районную государственную администрацию Киева, чтобы пообщаться с её руководителем Максимом Бахматовым. На этот раз они хотели выяснить, почему в адрес редакции и ее журналистов звучат обвинения и нецензурная лексика, а также задать вопросы о доходах и имуществе чиновника.

Как сообщает редакция «Спецкора», журналисты официально обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с требованием проверить декларацию Максима Бахматова за 2025 год.



По результатам анализа документа редакция обратила внимание на автомобиль премиум-класса, которым председатель Деснянской РГА пользовался на условиях лизинга. По утверждению журналистов, в декларации не было отражено многомесячное пользование этим транспортным средством, хотя соответствующее право прекратилось лишь в августе.

Когда съемочная группа попыталась задать вопросы Бахматову у входа в администрацию, чиновник отказался общаться с журналистами — вместо этого он громко захлопнул перед ними дверь.

Журналисты отмечают, что это не первый случай, когда глава Деснянской РГА уклоняется от их вопросов.

История с общением с журналистами имеет и предыдущее продолжение. В начале ноября 2026 года при попытке получить комментарий относительно имущественного положения чиновника, судебных споров и состояния укрытий в Деснянском районе Бахматов, по сообщениям СМИ, прибег к оскорблениям в адрес съемочной группы. В частности, он называл журналистов «г*вно-СМИ» и обвинял их в подготовке якобы пророссийских материалов. Редакция «Специальных корреспондентов» заявила об обращении в правоохранительные органы в связи с возможным препятствованием журналистской деятельности.

Конфликты с чиновниками и ветеранами

Один из самых громких скандалов с участием Бахматова произошел 27 августа 2025 года. Во время публичного отчета главы Деснянской РГА возник спор с заместительницей главы КГГА Анной Старостенко. На видео запечатлели, как Бахматов выхватил у неё микрофон, а затем силой вытолкнул с трибуны. Старостенко заявила о физическом давлении, в то время как Бахматов отрицал применение силы и обвинил чиновницу в провоцировании конфликта.

После этого Киевсовет поддержал обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить Бахматова. За соответствующее решение проголосовали 69 депутатов.

Еще один конфликт разгорелся в 2026 году вокруг Аллеи Героев в Деснянском районе. Ветераны, военнослужащие, семьи погибших защитников и местные жители выразили недовольство тем, как был реализован мемориал. 8 июля возле администрации состоялась акция протеста, участники которой требовали увольнения Бахматова. Обращение к президенту подписали около 250 человек.

Между тем вопросы, касающиеся имущественного положения чиновника, остаются в центре внимания журналистов. В октябре 2026 года «Специальные корреспонденты» обнародовали материал о его декларациях, в котором обратили внимание, в частности, на золотые слитки, недвижимость, изменения в составе имущества и автомобили. Редакция подчеркнула, что часть обстоятельств требует дополнительной проверки.

Теперь журналисты требуют от НАЗК проверить декларацию за 2025 год. Подтвердятся ли замечания редакции относительно автомобиля и других сведений об имуществе, должно установить антикоррупционное агентство.

Ответов на вопросы журналисты и на этот раз также не получили.

Напомним, глава Деснянской РГА Бахматов ранее уже устроил эмоциональную сцену и обрушился с ругательствами на журналистов.

Адвокат Алексей Шевчук обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой оценить работу главы Деснянской районной государственной администрации Киева Максима Бахматова и рассмотреть возможность его увольнения. По мнению юриста, поведение чиновника и его публичные заявления не соответствуют требованиям военного времени.

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