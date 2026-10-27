Видео: Киев парализован пробками после обстрела, Южный мост перекрыт, метро работает с ограничениями
Утром 27 октября после российского баллистического обстрела в Киеве значительно затруднилось движение транспорта. Пробки образовались на левом и правом берегах столицы, Южный мост перекрыт, а метро курсирует не на всех участках.
Наиболее сложная ситуация сложилась на левом берегу: пробка перед перекрытым Южным мостом тянется еще от Харьковского массива.
Также значительные задержки движения наблюдаются на Харьковском шоссе и Дарницком мосту — до 21 минуты.
На правом берегу движение транспорта также затруднено. Согласно данным Google Maps, пробки зафиксированы на следующих участках:
Проспект Степана Бандеры — задержка 10–15 минут;
улица Набережно-Рыбальская — 14 минут;
проспект Валерия Лобановского — 9 минут;
улица Жилянская — 9 минут;
улица Ивана Выговского — 8 минут;
Брестский проспект — 8 минут.
Масштабные пробки на левом берегу возникли из-за ограничений в работе метрополитена и повреждения Южного моста, который в настоящее время полностью перекрыт для движения. На «зеленой» ветке метро временно приостановлено движение поездов между станциями «Осокорки» и «Красный хутор».
Также полиция перекрывает движение транспорта по улицам вблизи мест попаданий.
Чтобы компенсировать отсутствие полноценного движения метро, город увеличил количество автобусов на маршрутах.
Кроме того, автобус № 72 курсирует с изменениями по улице Новоконстантиновской в обоих направлениях из-за перекрытия движения полицией.
В направлении станции метро «Контрактовая площадь»: улица Тульчинская — улица Кирилловская — улица Николая Кравченко — далее по своему маршруту.
В направлении микрорайона «Синеозерный»: улица Николая Кравченко — улица Кирилловская — далее по своему маршруту.
Чтобы добраться утром 27 октября с левого на правый берег, в частности из Осокорков на Майдан Независимости, пассажирам придется заплатить:
Uklon:
«Стандарт» — 768–803 грн;
«Комфорт» — 851–886 грн;
«Бизнес» и «Быстрый поиск» — почти 1000 грн, до 989 грн.
Bolt:
«Bolt» и «Priority» — 639–699 грн;
«Comfort» — 749–809 грн;
доставка «Send» — 679 грн;
перевозка животных «Pet» — 699 грн.
Напомним, в ночь на 27 октября РФ атаковала Киев баллистическими ракетами в несколько волн.
В результате атаки были повреждены общежитие университета (ДТЕУ), Южный мост, больницы и станции метро.
Погибла женщина, ещё 15 человек получили ранения.
Источник: РБК-Украина
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