В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые были повреждены в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко продемонстрировал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.

Специалисты определяют степень повреждений конструкций и оценивают их состояние.

«Специалисты обследуют Северный и Южный мосты. Определяют степень повреждений сооружений. После выводов специалистов мы будем понимать, когда сможем открыть движение по этим мостам», — написал он.

Сроки возобновления движения по обоим мостам пока неизвестны. Решение об их открытии будет принято после получения заключений специалистов.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Российские войска в течение суток 16 ноября атаковали 55 населенных пунктов Запорожской области, нанеся в общей сложности 864 удара. В результате обстрелов Запорожья и Запорожского района погибли четыре человека, еще восемь получили ранения.

Российские войска вечером 16 ноября нанесли ракетный удар по Харькову. Под удар попал Холодногорский район города.

В ночь на 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по столице. Об атаке на Северный и Южный мосты сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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