Видео: Кличко ответил на вопрос об отключении света в доме, где у него есть квартира

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал информацию о том, что в доме в центре столицы, где находится его квартира, якобы не применяются графики отключения электроэнергии в связи с подключением к объекту критической инфраструктуры. Об этом он рассказал в эфире «Радио Свобода».

По словам Кличко, он никоим образом не влияет на решения о подключении линий и сам был удивлен подобной информацией. Кроме того, глава столицы заверил, что лично сталкивался с отсутствием света дома.

«Влияния на КГГА у меня нет вообще, ни капли, это во-первых. Во-вторых, когда я получил такую информацию, также был удивлен этим вопросом. Могу сказать, что возвращаюсь домой довольно поздно, и несколько раз у меня не было света, а предохранители постоянно выбивало — а это значит, что с электричеством там не всё в порядке и оно скачет. Общался с соседями, они также говорят, что отключения были. Что касается подключения к критической инфраструктуре — вопрос не ко мне, а к ДТЭК. Я бываю дома с 12 ночи до шести утра, когда сплю», — заявил Виталий Кличко.

<br />

Напомним, Кличко требует от глав районов Киева расширить сеть укрытий.

Метро на Виноградар запустят не раньше 2027 года.

Напомним, депутат Киевсовета Козак предлагает сделать метро бесплатным до конца военного положения.

Также руководитель подрядной компании присвоил 2,7 млн грн во время ремонта метро.

Читай нас в