Видео: В Киевской области в результате атаки со стороны РФ пострадали четыре человека, в том числе ребенок
В селе Новые Петровцы Вышгородского района в результате российской атаки 18 ноября пострадали четыре человека. Повреждены два жилых дома, в которых возникли пожары.
Спасатели спасли женщину, выжившую после попадания российского беспилотника. Еще двоих пострадавших, в том числе ребенка, помогли спасти местные жители.
Пожары уже ликвидированы. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
Источник: ГСЧС Украины
Ранее сообщалось, что вечером 18 ноября в Печерском районе Киева обломки российского беспилотника попали в 28-этажный жилой дом на уровне 11-го этажа. К месту происшествия направляются экстренные службы.
В Киеве прогремел взрыв на фоне атаки дронов, на Позняках отключилось электричество.
Российская атака на Киев: в четырех районах зафиксированы последствия, есть пострадавшие.