В селе Новые Петровцы Вышгородского района в результате российской атаки 18 ноября пострадали четыре человека. Повреждены два жилых дома, в которых возникли пожары.

Спасатели спасли женщину, выжившую после попадания российского беспилотника. Еще двоих пострадавших, в том числе ребенка, помогли спасти местные жители.

Пожары уже ликвидированы. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Источник: ГСЧС Украины

Ранее сообщалось, что вечером 18 ноября в Печерском районе Киева обломки российского беспилотника попали в 28-этажный жилой дом на уровне 11-го этажа. К месту происшествия направляются экстренные службы.

В Киеве прогремел взрыв на фоне атаки дронов, на Позняках отключилось электричество.

Российская атака на Киев: в четырех районах зафиксированы последствия, есть пострадавшие.

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