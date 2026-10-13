Видео: в Киевской области потушили пожар на складе после атаки российского дрона
В Бучанском районе Киевской области спасатели ликвидировали пожар в складском помещении, возникший в результате атаки российских беспилотников.
После тушения огня спасатели продолжают разбирать конструкции и поливать их водой, чтобы предотвратить повторное возгорание.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Источник: ГСЧС Украины
Ранее РФ нанесла удары с помощью КАБ по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.
Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.