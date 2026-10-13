Видео: в Киевской области потушили пожар на складе после атаки российского дрона

В Бучанском районе Киевской области спасатели ликвидировали пожар в складском помещении, возникший в результате атаки российских беспилотников.

После тушения огня спасатели продолжают разбирать конструкции и поливать их водой, чтобы предотвратить повторное возгорание.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Источник: ГСЧС Украины

Ранее РФ нанесла удары с помощью КАБ по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

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