Видео: На Троещине автобусы часами стоят в пробках, а киевляне идут к мосту пешком

Во время утреннего часа пик 12 ноября десятки автобусов с пассажирами застряли в пробках на выезде из Троещины.

Некоторые тратили на преодоление участка возле ТРЦ Sky Mall до часа вместо привычных 10 минут.

По словам транспортного аналитика Александра Гречка, несмотря на запрет, на этот участок массово выезжают частные автомобили. Некоторые водители пытаются проехать, предъявляя различные служебные удостоверения или споря с патрульными.

В Киеве водители из Троещины в час пик, несмотря на ограничения движения, пытаются проехать по Северному мосту. Применяются различные уловки, в том числе использование удостоверений. Полиция жестко контролирует поток машин. https://t.co/TjVFrS1xsI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 12 ноября 2026

Он также заявил, что полиция постоянно меняет правила дорожного движения: то разрешает проезд всем транспортным средствам по одной полосе, то оставляет её исключительно для общественного транспорта.

Из-за пробок тысячи жителей Троещины вынуждены идти пешком в направлении Северного моста.

Источник: Александр Гречко

Российские войска во время атаки на столицу направили несколько баллистических ракет в сторону Южного моста. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты имеют значительный запас прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия потребует определенного времени.

В Киеве на Южном мосту с 6 ноября открыли дополнительную полосу движения для транспорта, следующего с левого на правый берег Днепра. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

В случае одновременного ограничения автомобильного движения по всем мостам Киева водителям придется пользоваться объездными маршрутами через плотины Киевской и Каневской ГЭС. В зависимости от направления движения и выбранной переправы поездка может существенно затянуться.

Читай нас в