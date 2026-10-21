Полиция Киева обнародовала видео первых минут после попадания российского реактивного беспилотника в 24-этажный жилой дом в Святошинском районе столицы.

На место оперативно прибыли бойцы полка полиции особого назначения №1, сотрудники Святошинского управления полиции и полиции охраны. Правоохранители взяли огнетушители и пожарные рукава и помогали тушить огонь в квартире, охваченной пламенем.

Во время разбора завалов в доме обнаружили тела двух человек — 28-летнего мужчины и 30-летней женщины. Еще двое жильцов получили ранения.

Полицейские продолжают работать на месте атаки, документировать последствия российского удара и оказывать помощь пострадавшим.

Источник: Полиция Киева

Вечером 20 октября российские беспилотники нанесли удары по двум районам Киева — Деснянскому и Святошинскому. В одном случае дрон попал в складское здание, в другом — на территорию гаражного кооператива. На места происшествий были направлены экстренные службы.

В Бучанском районе Киевской области сегодня, 21 октября, из-за атаки на энергетические объекты зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

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