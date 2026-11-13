В ночь на 13 ноября в результате российской атаки в медицинском учреждении Шевченковского района столицы возник пожар. Один человек пострадал, ещё 30 человек были эвакуированы из здания.

«Ночью россияне атаковали столицу – в Шевченковском районе вспыхнул пожар в больнице с частичным разрушением на втором этаже. Персонал медицинского учреждения эвакуировал в безопасное место 30 человек, ещё семерых спасли сотрудники ГСЧС. Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении ГСЧС.

По данным ГСЧС, один человек пострадал в результате ночного российского удара по медицинскому учреждению.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 13 ноября в Шевченковском районе столицы упали обломки вражеского беспилотника, что привело к пожару в здании медицинского учреждения.

Российские войска нанесли удар беспилотником по частной застройке Запорожья днем 12 ноября. В результате атаки пострадала женщина.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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