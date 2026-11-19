Видео: Российские дроны повредили медицинское учреждение и жилой дом в Киеве
19 ноября россияне нанесли удар по Киеву с помощью ударных беспилотников. Повреждения зафиксированы в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах столицы.
В результате атаки были повреждены жилой дом, офисное помещение, медицинское учреждение и девять автомобилей, припаркованных возле больницы.
По данным полиции, обошлось без пострадавших. Правоохранители фиксируют последствия атаки.
Источник: Полиция Киева.
В четверг, 19 ноября, российские войска нанесли удар по столице с помощью дронов-камикадзе. Последствия атаки зафиксировали сразу в трех районах Киева.
Напомним, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.
Также Россия атаковала частный дом в Новых Петровцах в Киевской области.
В Киевской области в результате российской атаки пострадали четыре человека.