Видео: Российские террористы разрушили детский сад в Соломенском районе Киева

7 ноября российские террористические войска нанесли удар по детскому саду в Соломенском районе Киева. Здание получило значительные повреждения и, скорее всего, не подлежит восстановлению.



«В Соломенском районе зафиксированы повреждения и разрушения учебных заведений, государственных учреждений и многоквартирных жилых домов. На местах работают все соответствующие службы: ГСЧС, медики, полиция, коммунальные предприятия. К счастью, по имеющейся информации, погибших и пострадавших нет.

Сейчас коммунальные службы занимаются ликвидацией первоочередных последствий атаки: закрывают поврежденные окна, восстанавливают электроснабжение и другие коммуникации. К работе привлечены все необходимые специалисты», — сообщил глава Соломенской районной государственной администрации г. Киева Сергей Мовенко.

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В школе № 67 развернут штаб помощи жителям. Здесь можно получить консультации и помощь в оформлении документов для получения компенсации по государственной программе «еВосстановление» и городской программе «Забота. Навстречу киевлянам».

По данным «Суспильного», родители помогают воспитателям поврежденного детского сада убирать стекло, штукатурку и поврежденные игрушки.

Напомним, что российские террористические войска ночью 7 ноября нанесли удар крылатыми ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате ночной атаки были повреждены дорожное покрытие путепровода, контактная троллейбусная сеть и линия электропередач.

Из-за последствий атаки российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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