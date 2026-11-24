Видео: В Голосеевском районе Киева потушили пожары после атаки РФ
В Голосеевском районе Киева спасатели потушили пожары, возникшие в результате атаки российских дронов.
В одном месте загорелось нежилое здание, в другом — обломки вражеского беспилотника упали на открытой территории и вызвали возгорание.
Погибших и пострадавших нет.
Источник: ГСЧС Украины
24 ноября в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.
Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.
Днём 23 ноября российские дроны в течение 2,5 часов атаковали Киев, в результате чего пострадали три человека, среди которых — гражданин США. Все раненые были госпитализированы медиками.