Видео: В Киеве из-за перекрытия Северного и Южного мостов образовались сильные пробки
В столице полностью остановили движение по Северному и Южному мостам после российских ударов. Из-за этого утром 17 ноября на дорогах, в частности вблизи моста Патона, образовались значительные пробки, а маршруты общественного транспорта пришлось изменить.
С самого утра водители и пассажиры пытаются добраться до работы по альтернативным маршрутам. Перенаправление транспортных потоков привело к затруднениям движения на прилегающих дорогах.
По информации городских властей, общественный транспорт, который ранее курсировал по Северному и Южному мостам, временно работает по измененным маршрутам.
Как курсирует общественный транспорт
Через Подольский мостовой переход организовано движение следующих маршрутов:
- автобусы № 21, 73 и 101 следуют до станции метро «Контрактовая площадь» (улица Нижний Вал);
- автобус № 31-ТР курсирует через улицу Глыбочицкую до станции метро «Лукьяновская»;
- троллейбусы № 30 и 31 следуют от станции метро «Лукьяновская» и Кадетского гая до станции метро «Почайна»;
- троллейбус № 44 курсирует по маршруту «улица Северная — улица Архипенко»;
- на маршруте № 50 увеличили количество троллейбусов.
Через Дарницкий мост организовано движение автобусов № 22 и 91. Кроме того, на маршруте № 22-ТР увеличено количество автобусов.
Водителям и пассажирам следует учитывать временные изменения при планировании поездок по городу.
В Киеве перекрыли Северный и Южный мосты после ударов РФ: общественный транспорт изменил маршруты.
Россия атаковала Северный и Южный мосты в Киеве ракетами – Кличко.
Ранее в Киеве отремонтировали поврежденный дроном Северный мост.