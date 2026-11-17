В столице полностью остановили движение по Северному и Южному мостам после российских ударов. Из-за этого утром 17 ноября на дорогах, в частности вблизи моста Патона, образовались значительные пробки, а маршруты общественного транспорта пришлось изменить.

С самого утра водители и пассажиры пытаются добраться до работы по альтернативным маршрутам. Перенаправление транспортных потоков привело к затруднениям движения на прилегающих дорогах.

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По информации городских властей, общественный транспорт, который ранее курсировал по Северному и Южному мостам, временно работает по измененным маршрутам.

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Как курсирует общественный транспорт

Через Подольский мостовой переход организовано движение следующих маршрутов:

автобусы № 21, 73 и 101 следуют до станции метро «Контрактовая площадь» (улица Нижний Вал);

автобус № 31-ТР курсирует через улицу Глыбочицкую до станции метро «Лукьяновская»;

троллейбусы № 30 и 31 следуют от станции метро «Лукьяновская» и Кадетского гая до станции метро «Почайна»;

троллейбус № 44 курсирует по маршруту «улица Северная — улица Архипенко»;

на маршруте № 50 увеличили количество троллейбусов.

Через Дарницкий мост организовано движение автобусов № 22 и 91. Кроме того, на маршруте № 22-ТР увеличено количество автобусов.

Водителям и пассажирам следует учитывать временные изменения при планировании поездок по городу.

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