Видео: В Киеве после падения российского дрона загорелись складские помещения
В Голосеевском районе столицы днём 24 ноября произошёл пожар на складах после падения российского беспилотника.
На место были направлены экстренные службы.
Информации о пострадавших и ущербе пока нет.
Источник: Виталий Кличко
24 ноября в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.
Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.
Днём 23 ноября российские дроны в течение 2,5 часов атаковали Киев, в результате чего пострадали три человека, среди которых — гражданин США. Все раненые были госпитализированы медиками.
В Подольском районе Киева 23 ноября зафиксировано попадание российского БПЛА в крышу шестиэтажного жилого дома.