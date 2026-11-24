В Голосеевском районе столицы днём 24 ноября произошёл пожар на складах после падения российского беспилотника.

На место были направлены экстренные службы.

Информации о пострадавших и ущербе пока нет.

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Источник: Виталий Кличко

24 ноября в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.

Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.

Днём 23 ноября российские дроны в течение 2,5 часов атаковали Киев, в результате чего пострадали три человека, среди которых — гражданин США. Все раненые были госпитализированы медиками.

В Подольском районе Киева 23 ноября зафиксировано попадание российского БПЛА в крышу шестиэтажного жилого дома.

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