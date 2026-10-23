Видео: В Киеве разгорелся скандал из-за ремонта тротуаров вместо школьных укрытий

В Голосеевском районе Киева развернулась дискуссия об использовании бюджетных средств в условиях войны. Эксперт в области образования и общественная деятельница Иванна Коберник обратила внимание на масштабный ремонт тротуаров вдоль Голосеевского проспекта на фоне приостановленного строительства школьных укрытий.

По словам Коберник, всего в 100–200 метрах от ремонтируемого участка расположены четыре школы — № 179, № 186, № 85 и № 15. Однако только 179-я школа имеет укрытие, которое позволяет полноценно проводить занятия в начальной школе и несколько дней в неделю работать в очном формате для старших классов. В других учебных заведениях ситуация критическая. В частности, школе № 186 в прошлом году Киевсовет выделил средства на строительство «убежища двойного назначения со свойствами противорадиационного укрытия» (так называемой «подземной школы»). На данный момент участок возле школы расчистили, бросили полуготовую бетонную конструкцию и уже много месяцев никаких работ там не ведут.

Всего в Голосеевском районе начали строить три таких укрытия (в частности, возле школ № 130 и № 236), на что потратили сотни миллионов гривен из городского бюджета. Все три объекта пока остаются недостроенными, а ученики к тому же лишились доступа к школьным дворам.

Из-за отсутствия безопасных укрытий большинство школ вынуждены работать дистанционно. Это создает существенные проблемы для родителей: Коберник рассказала, что в одной из муниципальных амбулаторий района во время школьных занятий находилось сразу семеро детей младшего школьного возраста. Это были дети врачей и медсестёр, которых матери вынуждены брать с собой на работу, поскольку не с кем их оставить дома.

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Эксперт также обратила внимание на то, что Киев вообще не подал ни одной заявки на государственную субвенцию для обустройства школьных укрытий и строительства убежищ, хотя эти средства успешно получили другие регионы — в частности, Львовская, Ивано-Франковская и Ровенская области. При этом сейчас, по словам Коберник, Госказначейство приостановило все расходы, не связанные с самыми необходимыми потребностями подготовки к зиме, а это означает, что разбитый асфальт и горы плитки будут лежать еще долго.

«Я не участвую в политической жизни и не имею отношения ни к одной политической силе. Но если городские власти продолжат оправдывать свое право пренебрегать образованием и не делать того, что должны делать, я буду публиковать цифры и не знаю, кто и как будет их использовать. Перестаньте оправдываться, что всё нормально. Начните говорить, что вы действительно делаете», – подытожила Иванна Коберник.

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