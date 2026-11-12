Видео: В Киеве в результате падения российского БПЛА загорелись автомобиль и автобус

Днём 12 ноября российские беспилотники атаковали Киев; в столице действовали силы противовоздушной обороны, слышались взрывы. В одном из районов города БПЛА упал на проезжую часть, что привело к возгоранию легкового автомобиля и автобуса. О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, инцидент произошел в Шевченковском районе. После падения беспилотника загорелись автомобиль и, по предварительной информации, автобус.

На место происшествия направились экстренные службы. Информации о пострадавших на момент сообщения не было.

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Во время атаки киевлянам рекомендовали оставаться в укрытиях, поскольку угроза с воздуха сохранялась, сообщил мэр.

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Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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