Видео: В Киеве в результате российского обстрела повреждено здание прокуратуры

Во время российского нападения на столицу в субботу, 7 ноября, было повреждено здание прокуратуры. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника КМВА Андрей Ткачев.

«Больше всего пострадало жилое здание в Соломенском районе. Там пострадало много многоэтажек. Одна ракета прилетела прямо под один из жилых домов. Он пострадал больше всего. А вокруг, в других домах, также выбиты окна, двери и другие элементы конструкции. Также там рядом действительно пострадали и детский сад, и прокуратура, и другие здания», — сказал он.

В то же время Ткачев не уточнил, здание какой прокуратуры повреждено.

«В Деснянском районе пострадал Северный мост. Там сейчас проводятся оценка и ликвидационные работы. На данный момент он полностью перекрыт для движения транспорта в обе стороны», — рассказал глава КГВА.

<br />

Отвечая на вопрос о ситуации с электроэнергией, водоснабжением и отоплением в связи с этими обстрелами, он сообщил, что на данный момент в Киеве энергетики несколько стабилизировали ситуацию, поэтому сейчас действуют графики почасовых отключений.

«В свою очередь, перепады напряжения и отсутствие электроэнергии влияют и на другие системы. Это, например, водоснабжение. Сейчас насосные станции работают, давление в сети водоснабжения стабилизировано. Вода пока есть во всех районах», — отметил Ткачев.

Источник: Укринформ

Российские террористы нанесли удар крылатыми ракетами по Северному мосту в Киеве.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

В результате российской террористической атаки на Киевскую область 7 ноября возник пожар на объекте инфраструктуры. Спасателям удалось быстро его потушить.

Читай нас в