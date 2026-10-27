Видео: В Киеве в результате российской атаки пострадал Государственный торгово-экономический университет
Государственный торгово-экономический университет в Киеве получил повреждения в результате российской баллистической атаки. В университете оценивают нанесённый ущерб. Среди студентов и сотрудников погибших нет, однако есть раненые.
Об этом министр образования и науки Андрей Бутенко сообщил в Facebook.
«Ночью Россия вновь цинично взяла на прицел объекты образовательной инфраструктуры. В результате обстрелов пострадали учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета», — отметил министр.
Как отметил Бутенко, предварительно известно о нескольких пострадавших. Им оказана необходимая медицинская помощь. Погибших среди студентов и сотрудников вуза нет, а информация, которая была распространена ночью, не подтвердилась.
Он призвал всех участников образовательного процесса во время воздушной тревоги немедленно укрываться.
По информации Бутенко, университет проводит оценку ущерба, а МОН находится на связи с руководством, чтобы оказать необходимую помощь.
После атаки баллистическими ракетами в Киеве повреждены Южный мост и метро.
Напомним, в Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, среди них — сотрудники скорой помощи.
В Киеве обстрел баллистическими ракетами повредил два медицинских учреждения, есть погибший.
Киев атакуют баллистическими ракетами, на левом берегу прогремело пять взрывов.
Видео: в Киеве в результате удара баллистической ракетой повреждена станция метро «Лесная».