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Новости Киев

Видео: В Соломенском районе Киева открыли штаб по оказанию помощи пострадавшим от российского удара

UA NEWS 12 Ноября 2026 12:27
Видео: В Соломенском районе Киева открыли штаб по оказанию помощи пострадавшим от российского удара

После того как 12 ноября российский беспилотник попал в многоэтажный дом в Соломенском районе столицы, был организован оперативный штаб для пострадавших жителей. Там будут оказывать помощь людям, чьи дома были повреждены в результате атаки.

 

Пункт поддержки организовали на базе Лицея № 43 «Грааль» по адресу: ул. Преображенская, 17.

В штабе работают социальные работники, специалисты ЦНАП и психологи. Жители могут согреться, выпить горячего чая и получить:

  • первичную психологическую поддержку;
  • консультации и помощь в восстановлении утраченных документов;
  • сопровождение при оформлении материальной помощи в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам» и государственной программы «еВосстановление».

Телефоны штаба помощи:

  • 097 532 09 79
  • 099 740 64 59
  • 097 349 00 31

 

Глава Соломенской РГА Сергей Мовенко также отметил, что на месте попадания продолжают работать спасатели, медики, полиция и коммунальные службы.

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Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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