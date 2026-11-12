Видео: В Соломенском районе Киева открыли штаб по оказанию помощи пострадавшим от российского удара
После того как 12 ноября российский беспилотник попал в многоэтажный дом в Соломенском районе столицы, был организован оперативный штаб для пострадавших жителей. Там будут оказывать помощь людям, чьи дома были повреждены в результате атаки.
Пункт поддержки организовали на базе Лицея № 43 «Грааль» по адресу: ул. Преображенская, 17.
В штабе работают социальные работники, специалисты ЦНАП и психологи. Жители могут согреться, выпить горячего чая и получить:
- первичную психологическую поддержку;
- консультации и помощь в восстановлении утраченных документов;
- сопровождение при оформлении материальной помощи в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам» и государственной программы «еВосстановление».
Телефоны штаба помощи:
- 097 532 09 79
- 099 740 64 59
- 097 349 00 31
Глава Соломенской РГА Сергей Мовенко также отметил, что на месте попадания продолжают работать спасатели, медики, полиция и коммунальные службы.
Видео: Российский дрон попал в девятиэтажный дом в Киеве, погибла женщина.
Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.
Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».
В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.