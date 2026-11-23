Днём 23 ноября российские дроны в течение 2,5 часов наносили удары по Киеву, в результате чего пострадали три человека, в том числе гражданин США. Все раненые были госпитализированы медиками.

В Шевченковском районе недалеко от Майдана Независимости из-за падения обломков загорелись два автомобиля и вспыхнул пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома, а также были повреждены балконы на втором–четвертом этажах. Спасатели эвакуировали из здания двух жильцов.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/20261102-194813-online-video-cutter-com-1.mp4

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-5508.mp4

Кроме того, последствия атаки зафиксировали еще в трех районах столицы: в Подольском районе, по предварительным данным, вражеский беспилотник попал в жилой дом, в Голосеевском районе обломки вызвали возгорание автомобилей на территории объекта критической инфраструктуры, а в Печерском — также загорелся автомобиль. На всех этих местах работают экстренные службы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко.

В Запорожье в результате российской атаки 23 ноября на частную клинику погибли три человека, ещё один человек получил ранения.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

Читай нас в