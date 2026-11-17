В сети появилось видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах видны последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы: люди переходят мост пешком.

Движение по мосту на данный момент полностью перекрыто. Транспорт, который ранее пользовался этой переправой, перенаправили по альтернативным маршрутам.

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В Киеве 17 ноября запустили дополнительные рейсы кольцевой электрички.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырех районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.

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