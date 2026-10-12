Видео: Звезда «Квартала 95» Анастасия Оруджова высмеяла стеклянные остановки в Киеве

Украинская юмористка и бывшая актриса «Квартала 95» Анастасия Оруджова записала ироничное видео о стеклянных остановках общественного транспорта в Киеве. На фоне постоянных российских обстрелов столицы артистка назвала одну из таких конструкций своим «местом силы». Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях, а киевляне присоединились к волне юмора и одновременно критики решения устанавливать стеклянные павильоны.

«Когда нет света и воды, я еду в своё место силы», — отметила юмористка.

На видео артистка радуется у остановки, боксирует, обнимает её и даже признаётся конструкции в любви. В конце ролика Оруджова добавляет ещё одну ироничную реплику:

«Спасибо, стеклянные остановки! Пойду посмотрю на брусчатку».

В кадре можно увидеть одну из стеклянных остановок, расположенную неподалеку от разрушенного завода «Артем» и других зданий, поврежденных в результате российских атак на Киев.

В комментариях пользователи соцсетей оценили юмор Анастасии Оруджовой. Часть комментариев была полна иронии, другие же отражали возмущение из-за установки стеклянных конструкций в городе, который регулярно подвергается обстрелам.

Среди реакций украинцев:

«Вместо тысячи слов».

«Это так хорошо, что даже неловко».

«С боксом — в яблочко)».

«Остановка, на которой можно переосмыслить всю свою жизнь, пока ждешь троллейбус во время тревоги».

«Смешно и грустно».

«Сначала не поняла... А потом как поняла».

«Чтобы не плакать, мы смеялись».

«Эти остановки — просто трэш».

«В парк, где прокладывают дорожки. Прямо смотрю и чувствую, как приходят силы».

Киевляне также поделились своими «местами силы» в столице. В частности, в комментариях упоминали Лукьяновку и парк «Наталка».

«На Лукьяновке?)», — написал один из пользователей.

«А мне та (остановка), что на Лукьяновке, нравится», — отметил другой.

Еще один комментатор предложил добавить в список парк «Наталка», пошутив, что жителям левого берега остается набираться «сил» разве что по фотографиям.

Ранее в Шевченковском районе Киева, на улице Глыбочицкой, установили две новые остановки общественного транспорта с полностью стеклянными стенками и крышей.

Появление таких павильонов вызвало критику среди горожан. В частности, людей возмутило, что хрупкие стеклянные конструкции установили в районе, который неоднократно подвергался российским атакам.

Местные жители и урбанисты усомнились в целесообразности и безопасности такого решения, учитывая риск повреждения стекла во время обстрелов. Лукьяновка и прилегающие улицы неоднократно попадали под вражеские удары.

Видео Анастасии Оруджовой превратило дискуссию о стеклянных остановках в ироничный флешмоб, в котором юмор соединился с критикой городских решений и тревогой за безопасность киевлян.

В своём видео в Instagram Анастасия Оруджова с иронией рассказала, что приезжает к стеклянной остановке, когда в городе нет света и воды.

Киевская городская прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать столичные власти принять неотложные меры по установке мобильных укрытий в общественных местах. Речь идет, в частности, об остановках общественного транспорта, парках и скверах.

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