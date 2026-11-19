В четверг, 19 ноября 2026 года, во время дневной российской атаки ударными реактивными дронами на Киев были повреждены многочисленные объекты культурного наследия на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев», в частности старейший жилой дом города на Подоле. Об этом сообщил директор заповедника Роман Маленков и пресс-служба ГИАЗ «Древний Киев».

По данным заповедника, обломки вражеского беспилотника попали в историческое здание на Подоле — на уровне третьего этажа образовалась большая пробоина, а во дворе вспыхнул пожар. Этот каменный дом является самым древним сохранившимся жилым зданием столицы — его возвели еще в 1798 году на средства дворянина Леонтия Вишневского.

Источник: Государственный историко-архитектурный заповедник «Древний Киев», Роман Маленков.

В четверг, 19 ноября 2026 года, во время атаки российских беспилотников на Киев в Шевченковском районе столицы был повреждён Владимирский кафедральный собор. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

19 ноября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками. Повреждения зафиксированы в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах столицы.

Напомним, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

Также Россия атаковала частный дом в Новых Петровцах в Киевской области.

В Киевской области в результате российской атаки пострадали четыре человека.

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