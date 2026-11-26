Согласно обновленному инвестиционному плану столицы на 2027 год, реализация ключевых проектов метрополитена перенесена на несколько лет. Открытие ветки от станции «Сырец» до Виноградаря вместе со строительством электродепо теперь запланировано не ранее 2035 года.

Ещё в сентябрьской редакции городского инвестиционного плана сроком завершения всего проекта метро на Виноградарь значился 2028 год. При этом в обновленном документе даты открытия первых двух станций этого участка — «Мостицкой» и «Варшавской» — не указаны.

Ориентировочная стоимость всего проекта составляет 23,34 млрд грн (это общая оценка на весь период строительства, а не сумма расходов на 2027 год). В настоящее время на объекте продолжается обустройство инженерных сетей, а также монтаж туннелепроходческого щита «Виктория», который должен проложить левый туннель между станциями «Сырце» и «Мостицкая». Точных дат запуска движения поездов подрядчик пока не называет.

Помимо ветки на Виноградарь, столичные власти отложили и другие крупные инфраструктурные проекты метрополитена:

Метро на Троещину (вместе с депо): срок реализации перенесли с 2033 на 2037 год.

Станция «Львовские ворота»: строительство вестибюлей перенесли с 2029 на 2033 год.

Станция «Вокзальная»: реставрацию и строительство второго выхода перенесли с 2029 на 2032 год.

Источник: Трамвай

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