Зеленский распорядился подготовить запасные схемы транспортного сообщения в Киеве

После массированной атаки российских террористов на Киев и область 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве.



«Были подробные доклады о вызовах для Киева. Поручил МВД Украины Ивану Выговскому совместно со всеми необходимыми структурами и Киевской городской администрацией подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве и дополнительный транспорт. На сегодняшний день на городском уровне именно таких резервных схем фактически не существует», — написал Зеленский после селекторного совещания с правительственными чиновниками и силовиками.

Напомним, что российские террористические войска ночью 7 ноября нанесли удар крылатыми ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате ночной атаки были повреждены дорожное покрытие путепровода, контактная троллейбусная сеть и линия электропередач.

Из-за последствий атаки российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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