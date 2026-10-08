Жители столичной Оболони просят президента назначить главу района по их выбору: люди устали от власти сверху

Один из крупнейших районов Киева — Оболонский — уже длительное время остается без полноценного руководства. Жители района пытаются привлечь к этому внимание президента Украины Владимира Зеленского и предложили своих кандидатов на эту должность.



Жители района предлагают провести открытое общественное рейтинговое голосование по кандидатам на должность главы Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации.

«Речь идет не о замене предусмотренной законом процедуры назначения. Согласно действующему законодательству, главы местных государственных администраций назначаются Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины. Поэтому результаты такого общественного голосования будут носить консультативный характер. Но именно с этого может начаться более широкая общественная инициатива по внесению изменений в законодательство: создание прозрачного механизма, при котором мнение жителей района будет учитываться еще до принятия кадрового решения», — говорится в инициативе.

Общественное голосование за кандидатов на должность главы РГА Оболонского района Киева началось в Facebook.

Предлагается выбрать одну из следующих кандидатур:

Александр Кучерявый Алексей Шевчук Анна Свириденко Глеб Антоненко Марьяна Безуглая Богдан Чорний Евгений Кузьменко Кирилл Фесик Анабелла Морина Людмила Сагайдак

Также предложено выдвинуть других кандидатов.

«По результатам можно сформировать открытый рейтинг доверия жителей и определить людей, которых сама община считает достойными представлять район», — отмечают инициаторы голосования.

Напомним, что президент Владимир Зеленский освободил Кирилла Фесика от должности главы Оболонской районной государственной администрации Киева. Соответствующее распоряжение было обнародовано 20 августа 2026 года на сайте главы государства, а сам Фесик подал заявление об увольнении.

В августе этого года мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины с предложением возбудить дисциплинарное производство в отношении главы Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова и рассмотреть вопрос о его увольнении.

Полиция возбудила в отношении Бахматова уголовное дело.

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