С Александрой Коробкой мы познакомились в мае. Дирижёр, основательница Queens Orchestra, она рассказывала о дирижировании как об искусстве управлять процессом, а не людьми. Недавно Александра вернулась в UA.News, чтобы поделиться новыми достижениями: в её профессиональной жизни произошло ещё одно важное событие — международный конкурс дирижёров в румынском Тиргу-Муреше.

Два месяца напряжённой подготовки к конкурсу: нужно в совершенстве изучить 11 произведений, выйти на сцену и только тогда узнать, какое из них придётся дирижировать. Александра Коробка стала единственной женщиной среди полуфиналистов, получила специальную награду Best Female Conductor и приглашение выступить на концерте лауреатов. Сама же дирижер признается: вручение награды принесло не столько удовольствия, сколько выступление с оркестром на гала-концерте. Ведь конкурс для нее — это не столько победа, сколько профессиональный рост, умение работать в условиях неопределенности и возможность продолжать играть.

В новом интервью UA.News Александра рассказала, чем такие конкурсы полезны даже опытным дирижерам, почему после победы думаешь не о награде, а о следующем выступлении, как поддержка украинского музыканта в румынском

оркестре помогла ей пройти конкурс и с какими программами она готовится к ноябрьскому турне по Украине.

«Адреналин неизвестности»: выход на подиум и 11 произведений за два месяца

Музыканты, а особенно дирижеры, должны развиваться и участвовать в конкурсах. С одной стороны, это очень стрессово и отнимает много времени на подготовку, с другой — значительно развивает и подталкивает вперёд. Это не только новые контакты или присутствие директоров театров, но прежде всего мощная мотивация изучать новые произведения.

Ты выходишь на сцену и часто заранее не знаешь, что именно будешь дирижировать, — это закаляет. Например, со мной на конкурсе соревновался бывший директор Краковской филармонии. Человек уже занимал такую важную должность, но всё равно продолжает ездить на конкурсы, чтобы создавать для себя дискомфортные условия и двигаться дальше. Для нашей профессии это просто необходимость. Конечно, если позволяет нервная система, обязательно нужно пробовать. Помимо собственного развития, ты видишь других коллег, наблюдаешь, что они делают: что-то берешь на заметку, а о чем-то думаешь: «Нет, так бы я не поступила».

Конкурс имел специфический формат, где произведения выбираешь буквально «на ходу». На каждом этапе дирижёр выбирал себе три произведения с листа, а что именно придётся дирижировать, узнавал только тогда, когда выходил на подиум. Это не очень распространённая ситуация на конкурсах, обычно программа известна заранее. А здесь ты готовишь всю программу за два месяца, я в целом выучила около 11 произведений, но одно из трёх неизвестных произведений достаётся тебе случайно. Все они были очень разножанровыми и разными по эпохам и стилю, что создавало особый адреналин, ведь важно внутренне настроиться на то, что именно ты будешь дирижировать в эту секунду: французскую музыку или Бетховена. Неизвестность вызывала немало волнения.



«Желаю успеха» на украинском: поддержка в оркестре, женская солидарность и субъективность жюри

Оркестр культурного центра города Тиргу-Муреш в Румынии, с которым мы работали, — коллектив очень высокого уровня. И во время конкурса произошёл невероятно трогательный момент: когда я закончила дирижировать первый тур, концертмейстер группы виолончелей, парень-виолончелист, сказал мне на украинском языке: «Желаю успеха». Колоссальная поддержка! Осознание того, что в оркестре есть украинец, да ещё и на позиции концертмейстера, дало мне внутреннюю опору и вдохновение на все последующие туры.

Что касается гендерного баланса, то в начале конкурса нас было примерно шесть женщин-дирижёров, а до полуфинала дошла только я. Однако никакого ощущения жёсткой конкуренции или борьбы не возникало. В первом туре передо мной дирижировала девушка из США, и мы очень тепло общались до и после выступления, искренне поддерживали друг друга. Во втором этапе остались я и дирижерша из Италии, с которой у нас тоже сложились очень хорошие, дружеские отношения.

До этого я также участвовала в другом конкурсе в Румынии, в Силезии. Румынские оркестры в целом впечатляют своим уровнем, там чрезвычайно сильные струнные музыканты. Они очень любят музыку, у этого народа есть какой-то особый природный талант. Скрипачи, виолончелисты, духовики — это профессионалы высочайшего уровня. На том конкурсе было всего 20 участников, и программа казалась немного проще, потому что мы знали её заранее. Я дошла до полуфинала, но в финал тогда не вышла.

Оценка на конкурсах — это всегда очень субъективная вещь. Например, на том же конкурсе в Силезии была девушка, которая годом ранее получила первую премию на конкурсе им. Ионель Перлеа, а здесь даже не прошла во второй этап. Поэтому конкурс, в определенной степени, лотерея. Многое зависит от состояния дирижера: выспался ли он, не было ли лишних мыслей, и, конечно, от решения жюри: кому-то твоя интерпретация близка, а кто-то видит произведение иначе и ставит более низкие оценки. Это отнюдь не показатель непрофессионализма, просто так складываются обстоятельства.

Мой близкий коллега, азербайджанский дирижёр Анар Брамо, который побеждал на подобных соревнованиях, сказал очень меткую фразу: чтобы пройти дальше, ты должен быть лучшим из всех, не на три или четыре, а на десять голов выше.

Эта мысль очень засела у меня в голове, поэтому к конкурсу в Тиргу-Муреше я готовилась максимально тщательно: и морально, и профессионально.

После выступлений я всегда просматриваю видеозапись и анализирую, что можно было сделать лучше или где стоило бы быстрее среагировать. Также всегда спрашиваю отзывы у самих музыкантов. Они — лучшая и самая объективная совесть дирижёра, ведь видят все нюансы изнутри без всякой предвзятости и напрямую подскажут, как сделать исполнение более комфортным для оркестра.

Обратная сторона триумфа: почему эйфория уступает место самокритике и сну

Меня объявляют победительницей или поздравляют с прохождением в следующий этап, и здесь эмоции всегда очень противоречивы. Первая реакция — искреннее удивление и радость: «Круто, я прошла дальше!». Сразу же вторая: «Боже, завтра следующий тур, думай о том, как выступить ещё лучше». Здесь и радость, и огромная ответственность, ведь каждый день ты должна быть лучше, чем вчера.

Что касается мыслей вроде «я лучшая», мой муж постоянно говорит, что нужно радоваться маленьким победам. Я стараюсь, хотя по натуре очень самокритична. В голове крутится: почему только полуфинал, а не финал или первая премия? Что я могла сделать по-другому? Но радоваться успехам, конечно, тоже обязательно нужно.

После получения специальной награды Best Female Conductor я не испытала безумной эйфории. Возможно, потому что мы всё время движемся вперёд, и победа — это очередная ступенька для анализа и дальнейшего совершенствования. Даже наибольшее удовольствие я получила не в момент вручения награды, а во время гала-концерта, когда просто играла с музыкантами. В конце концов, всё, что мы делаем, — ради творчества и искусства. Самая высокая награда для нас — не денежные премии, а реальная возможность и дальше заниматься своим делом, получать новые приглашения и играть масштабные программы. Лучшим отдыхом после таких испытаний становится сон. Однозначно сон!

В течение недели на конкурсе нормально не спишь, находишься в постоянном стрессе и нотах, а в голове бесконечно крутятся мелодии, от которых невозможно избавиться. Когда всё наконец заканчивается, делаешь глубокий выдох и засыпаешь как убитая.

Ещё спасает возвращение к обычной рутине. Когда надолго попадаешь в совершенно иную атмосферу и живёшь в режиме выживания на конкурсе, обычная повседневность потом начинает доставлять настоящий кайф.

«Работаем несмотря ни на что»: тур по городам Украины и дипломатия через музыку

Сейчас у меня активный период новых приглашений. Я получила несколько предложений из Румынии и Германии, поэтому сейчас обсуждаем новые программы. Кроме того, впереди выступление в Польше с моим оркестром и большой гастрольный тур по Украине.

Ноябрьский тур охватит три города с совершенно разными программами: 13 ноября — Одесса, 20 ноября — Днепр и 27 ноября — Хмельницкий. Эти концерты посвящены Дню Независимости Польши и проходят под патронатом Посольства и Польского института культуры.

Конечно, муж постоянно напоминает об опасности и спрашивает: «Куда же ты едешь? Особенно в Одессу, Днепр или Хмельницкий?». Но даты и выступления солистов согласовываются заранее, поэтому мы работаем несмотря ни на что. Для меня чрезвычайно важно приезжать в Украину, говорить обо всём, что здесь происходит, и постоянно напоминать миру о нашей потребности в поддержке. Мы привлекаем европейских солистов, которые приезжают и своими глазами видят, в каких условиях живут люди, работают украинские музыканты и оркестры, и как слушатели, несмотря ни на что, продолжают ходить на концерты. Думаю, это очень ценно.

К тому же ноябрь — такой немного грустный месяц: уже не тепло, уже нет золотой осени, до Нового года ещё далеко. Важно создавать людям настроение и в это время. Мы тщательно продумываем программы, чтобы они были интересными, могли порадовать, вдохновить и придать немного терпения. Особенно это важно для таких городов, как Днепр и Одесса. В Одессе, кстати, прозвучит Второй концерт Шопена. Он всегда находит отклик у слушателей и собирает большую аудиторию, ведь это очень близкая и понятная многим музыка.

В Хмельницком мы полностью посвятим один раздел концерта украинской музыке. Прозвучат произведения Мирослава Скорика, в частности знаменитая «Мелодия», которую знают все, и глубокий «Гуцульский триптих». Я всегда стараюсь объединять культуры в своих программах: с одной стороны, показывать, что польская культура нам очень близка, а с другой — подчеркивать наше уникальное искусство, которого нет больше нигде в мире. Мы должны это показывать и демонстрировать постоянно.

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