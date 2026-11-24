24 ноября участницы конкурса «Мисс Вселенная-2026» представили на сцене национальные костюмы. В дефиле приняли участие 116 конкурсанток, которые продемонстрировали наряды, вдохновленные природой, историей, искусством и культурой своих стран. Среди образов были сказочный тролль из Норвегии, розовый фламинго из Мексики, морской конек с Майотты и костюмы с важными общественными посланиями.

Дефиле национальных костюмов стало одной из самых ярких частей «Мисс Вселенная-2026». Участницы не просто демонстрировали необычные сценические наряды, но и рассказывали через них о своих странах. Одни обратились к национальным символам и природе, другие — к истории и культурному наследию. Некоторые конкурсантки использовали свои образы, чтобы привлечь внимание к важным общественным темам.

Тролль из Норвегии

Представительница Норвегии Абелоне Смедсруд выбрала образ сказочного тролля. Так она решила напомнить о том, что её страну часто называют «страной троллей».

Дизайнеры создали массивную конструкцию, напоминающую деревянные корни. Её дополнили нежными красными цветами. Благодаря необычной форме костюм получился похожим на персонажа из норвежских сказок.

«Звёздная ночь» Нидерландов

Мелисса Боттема, представляющая Нидерланды, вышла на сцену в костюме, вдохновленном картиной Винсента ван Гога «Звёздная ночь».

Этим образом конкурсантка решила почтить вклад своей страны в мировую культуру. Знаменитая работа художника стала основой для сценического наряда, напоминавшего одну из самых известных картин в мире.

Феминистский образ США

Представительница США Джастус Келли выбрала костюм с выразительным посланием. Он посвящён истории борьбы американских женщин за равные права, преодолению общественных барьеров и изменениям в конкурсах красоты.

Особое внимание привлекал веер, сделанный из газетных полос. На них были размещены знаковые заголовки, в частности «Женщины получили право голоса!» и «Афроамериканка побеждает в конкурсе красоты!». Таким образом конкурсантка напомнила о важных этапах борьбы женщин за свои права и возможности.

Колючий лангуст с Теркс и Кайкос

Селена Грант с островов Теркс и Кайкос представила образ карибского колючего лангуста. Костюм получил название «Королева прилива».

Так участница отдала дань уважения ракообразным, которые имеют большое значение для экономики и рыболовной культуры островов. Лангуст также является одним из природных символов этой территории.

Цветочный образ Пуэрто-Рико

Дженнифер Баррето, представляющая Пуэрто-Рико, появилась на сцене в зеленом боди, украшенном драгоценными камнями. Её образ дополняли большие розовые помпоны, блестящая листва, длинная розовая перьевая шлейка и необычный головной убор с колючими элементами.

Костюм привлекал внимание прежде всего благодаря большому количеству деталей и яркому сочетанию цветов.

Фольклорный образ Кыргызстана

Представительница Кыргызстана Медина Ермекова обратилась к национальному фольклору. Основой её образа стал Бугу Эне — известный персонаж кыргызской культуры.

Костюм дополнял необычный головной убор с рожками, внутри которых была спрятана трубочка. Она гармонировала с кремовой тканью бального платья. Также образ украшала прозрачная мерцающая вуаль, которая сочеталась с рукавами наряда.

Гуарана из Бразилии

Марселла Козински, представительница Бразилии, выбрала костюм, вдохновленный гуараной — плодом растения, растущего в Амазонии.

Наряд украсили более 40 тысяч кристаллов. Они сверкали во время выхода конкурсантки на сцену. Для создания костюма использовали и необычные материалы: листья сделали из ПЭТ-бутылок, а плоды, свисавшие с талии участницы, напечатали на 3D-принтере и раскрасили вручную.

Бабочка с Каймановых островов

Джулиана Майерс, представляющая Каймановы острова, выбрала образ бабочки-махаона. Этот вид бабочек обитает на островах и стал источником вдохновения для национального костюма.

Наряд дополняли зеленая юбка с яркими красными, желтыми, фиолетовыми и белыми цветами, цветочный головной убор и массивное блестящее ожерелье.

«Богиня золотых тропиков» из Коста-Рики

Мариале Акоста представила костюм, посвящённый природному богатству Коста-Рики. Главной деталью стала большая конструкция на спине в форме гуарии морады — национального цветка страны.

Плечи конкурсантки украшала большая золотая лягушка с красными глазами. Образ дополняли платье лесно-зелёного цвета и корона.

«Госпожа Свобода» из Кубы

Мия Дио представила костюм под названием La Dama de la Libertad, что переводится как «Госпожа Свобода». В нём соединились исторические события и символы мирного протеста. Образ посвящён движению «Женщины в белом», возникшему на Кубе в 2003 году. Его основали жёны и родственницы 75 диссидентов, заключённых властями. По словам конкурсантки, этих людей лишили свободы за мирное осуществление права на свободу слова и мысли. Их жены, матери и другие члены семей надевали белые наряды, брали с собой гладиолусы и выходили на мирные марши. Так они требовали освободить заключённых.

На задней части костюма Мия Дио разместила портреты всех 75 заключённых. Композицию дополнили десятки белых гладиолусов, которые, по объяснению участницы, символизируют мирное сопротивление.

Национальный цветок Кюрасао

Бианти Ройер-Гомпертс посвятила свой костюм национальному цветку Кюрасао и одному из самых известных зданий страны. Наряд украшали многочисленные ярко-жёлтые цветы дерева кибрахача. Их лепестки двигались вместе с конкурсанткой во время прохода по сцене.

Лиф костюма был выполнен в зелёных и белых тонах. Они символизируют оттенки здания Национального архива Кюрасао.

Лебеди и зимняя Дания

Представительница Дании Фи Роуз Линдегаард выбрала костюм, в котором соединились два символа — национальная птица страны и скандинавская зима.

Особой деталью стала спинка наряда, оформленная в виде снежинки. Так конкурсантка передала атмосферу зимней Дании и обратилась к природным символам своей страны.

Древняя Олимпия в исполнении Греции

Оливия Василопулос посвятила национальный костюм Древней Олимпии — месту, которое считается колыбелью Олимпийских игр.

На сцену конкурсантка вышла в наряде, вдохновленном древнегреческими воинами, которые первыми принимали участие в Олимпийских играх. Золотой ансамбль дополняли синяя накидка, венок и знаменитый олимпийский факел.

Театр кабуки из Японии

Саюки Ито представила костюм, посвященный традиционному японскому театральному искусству. Его основой стал Рэндзиси — разновидность танца кабуки.

Конкурсантка надела кремовое кимоно с яркими красными деталями. Образ дополняли традиционный грим, характерный для театра кабуки, и длинный хвост с красными и белыми прожилками.

«Остров морских коньков» Майотты

Представительница Майотты Маева Тумбу Дани создала сценический образ, посвящённый главному острову этой территории — Гранд-Тер.

Главным мотивом костюма стал морской конек. Именно он определил идею наряда и его связь с природой острова.

Розовый фламинго из Мексики

Мария Варгас, представляющая Мексику, выбрала образ розового фламинго. Вдохновением для него послужил полуостров Юкатан, где этих птиц можно увидеть в естественной среде обитания.

Основой наряда стал блестящий боди, который задавал тон всему розовому ансамблю. Наибольшее внимание привлекала массивная конструкция из перьев на спине. Она образовывала большой круг, а над каждым плечом располагалась объёмная трёхмерная голова фламинго.

Цветок морививи из Пуэрто-Рико

Еще один образ Дженнифер Баррето был вдохновлен цветком морививи — растением, которое в Пуэрто-Рико считают символом стойкости. Его особенность в том, что он складывает листья, когда испытывает внешнее воздействие. Конкурсантка решила передать это свойство с помощью сценического наряда. Розовый цветок стал основой большого головного убора, а зелёный блестящий боди напоминал стебель растения. Из спинной конструкции выступали листья и дополнительные цветы, которые создавали объёмную композицию.

Ранее стало известно, что представительница Украины Анна Никонова выбрала для «Мисс Вселенная-2026» национальный костюм «Золотая пектораль». Его создали под впечатлением от известного скифского украшения, найденного в 1971 году в кургане Толстая Могила.

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