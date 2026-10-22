39-й Токийский международный кинофестиваль начнется 26 октября в Токио, Япония, и продлится до 4 ноября. Фестиваль откроется фильмом «Сукияки» режиссера Такахисы Дзэдзэ, сообщает The Japan Times.

Открытие и центральный показ

«Сукияки» вдохновлен одноименной песней Кю Сакамото, ставшей мировым хитом в 1963 году. Фильм рассказывает не только о самом певце, роль которого исполнил Тайга Накано, но и о композиторе Хатидае Накамуре в исполнении Дзюнити Окады и авторе текста Рокусукэ Эе, которого сыграл Тори Мацузака.

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Еще одним из двух крупнейших японских фильмов на нынешнем TIFF станет «Годзилла минус ноль» режиссера Такаси Ямадзаки. Его центральный показ запланирован на 1 ноября.

Японское кино в программе

Токийский международный кинофестиваль традиционно представляет японский кинематограф — от классических работ мастеров золотого века до независимых картин начинающих режиссеров. В материале также упоминается японско-тайваньский фильм «Колыбельная канарейки» режиссера Акиры Икеды. В картине снялись Кимико Ё, тайваньский актер Лю Куань-тин и японский актер Дзё Одагири.

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