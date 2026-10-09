86 лет Джону Леннону: как пацифист заработал на коровах, лишился песен The Beatles и оставил после себя золотую жилу

9 октября 2026 года Джону Леннону исполнилось бы 86 лет. Большинство знает его как идеалиста в белом костюме, призывавшего человечество отказаться от частной собственности. Но за строками песни Imagine стоял совсем другой человек. Леннон был миллионером со странными привычками, любил дорогие вещи, вкладывал деньги в неожиданные активы и постоянно судился с корпорациями.

Его жизнь развенчивает миф о бескорыстных хиппи. Джон покупал безлюдные острова, боролся за авторские права и в то же время позволял жене тратить миллионы на фермы с племенным скотом. Когда Леннон погиб в 1980 году, казалось, что история закончилась. На самом же деле именно тогда начался его самый крупный бизнес.

Йоко Оно превратила имя мужа в безупречную коммерческую машину. Сегодня его песни, рисунки и даже форма очков ежегодно приносят наследникам десятки миллионов долларов. Музыкант зарабатывает больше, чем многие живые поп-звезды, благодаря стримингу, старым судебным соглашениям и искусственному интеллекту.

UA.News рассказывает, как Леннон тратил первые баснословные гонорары The Beatles, почему Майкл Джексон перехватил его песни, как «битлы» выбили полмиллиарда долларов у Стива Джобса и сколько приносит сегодня посмертная империя.

Пачки долларов в пианино и жёлтый Rolls-Royce: как Леннон тратил первые гонорары

В начале 1960-х баснословные деньги обрушились на The Beatles внезапно. Музыканты понятия не имели, как работает банковская система. Гонорары за первые стадионные выступления привозили в обычных кожаных чемоданах и бумажных пакетах. Леннон просто раскладывал толстые пачки купюр по карманам пальто, а остальное складывал внутрь домашнего пианино.

Когда денег стало слишком много, Джон начал тратить их без всякого плана. В 1965 году он купил чёрный лимузин Rolls-Royce Phantom V. Автомобиль показался ему слишком скучным для рок-звезды. Джон отдал его в мастерскую JP Fallon, заплатил 1 000 фунтов и приказал перекрасить кузов в ярко-жёлтый цвет. Вместо заднего дивана внутри поставили двуспальную кровать, холодильник, телевизор и телефон.

Британская публика была шокирована. В центре Лондона пожилая аристократка даже набросилась на машину с зонтиком и кричала Леннону, что он опозорил национальный символ. Однако эта причуда стала гениальной инвестицией. В июне 1985 года автомобиль продали на аукционе Sotheby's за баснословные 2,29 миллиона долларов.

В 1967 году Джон увидел объявление о продаже необитаемого острова Дориниш у берегов Ирландии. Он отдал за него 1 700 фунтов, даже не осмотрев землю. Сначала музыкант хотел построить там укрытие от фанатов.

Потом передумал и бесплатно разрешил там поселиться коммуне хиппи. Остров так и не принёс ни копейки, но прекрасно иллюстрировал стиль Леннона: действовать под влиянием эмоций и не считать расходы.

Шубы в холодильнике и коровы за 6 миллионов долларов

В хите Imagine Джон пел строки «Imagine no possessions» («Представьте, что нет собственности»). Но в реальной жизни он обладал огромным состоянием. Вместе с женой, Йоко Оно, они скупили пять отдельных квартир в престижном нью-йоркском доме «Дакота». В одной квартире супруги жили, во второй обустроили офис, в третьей принимали гостей, а четвёртую отвели специально под шубы Йоко. Там даже установили холодильные установки, чтобы мех не портился.

В 1975 году, после рождения сына Шона, Леннон официально заявил, что уходит на пенсию. Он сидел дома, пек хлеб и гулял с ребенком по Центральному парку. Все финансовые дела перешли к Йоко Оно. В отличие от мужа, она прекрасно понимала цену денег, ведь выросла в семье крупных японских банкиров. Она наняла бухгалтеров, юристов и взялась приумножать капитал.

Самым неожиданным решением Йоко стали инвестиции в сельское хозяйство. Она потратила около 6 миллионов долларов на покупку земель и породистых коров голштинской породы в штатах Нью-Йорк и Делавэр. Семья рок-идола неожиданно стала одним из самых известных американских питомников крупного рогатого скота.

План сработал блестяще. В 1980 году их элитную корову по кличке Sexing Rag Apple Star продали на фермерском аукционе за рекордные 265 тысяч долларов. Джон тогда искренне смеялся: «Только моя Йоко может поехать в деревню и сколотить целое состояние на коровах». К осени 1980 года активы семьи превышали 200 миллионов долларов. Леннон мог больше никогда в жизни не брать в руки гитару.

Майкл Джексон перехватил песни The Beatles за $47,5 млн

Главной финансовой травмой для The Beatles стала потеря прав на собственные песни. Ещё в 1963 году менеджер Брайан Эпштейн договорился с издателем Диком Джеймсом и создал компанию Northern Songs. Музыканты были молодыми парнями и не вникали в документы. В результате Леннон и Маккартни получили лишь по 20% акций, а остальное контролировали издатель и менеджер.

Чтобы снизить драконовские британские налоги, в 1965 году компанию вывели на биржу. Налоги действительно снизились, но доли Джона и Пола сократились до 15%. В 1969 году издатель Дик Джеймс за спиной музыкантов продал весь свой пакет акций компании ATV Music медиамагнату Лью Грейду за 1,5 миллиона фунтов. «Битлз» пытались выкупить акции обратно, но поссорились между собой и проиграли. Им пришлось продать оставшиеся акции за 3,5 миллиона фунтов.

Далее произошла анекдотическая история. В начале 1980-х Пол Маккартни подружился с Майклом Джексоном и записал с ним несколько дуэтов. За обедом Пол решил научить молодого коллегу ведению бизнеса. Он достал блокнот и показал список купленных им издательских прав на песни Бадди Холли. Маккартни объяснил: «Настоящие деньги крутятся не в концертах, а в издательских правах». Джексон запомнил это на всю жизнь.

В 1984 году каталог The Beatles выставили на продажу за 40 миллионов долларов. Маккартни хотел приобрести его вместе с Йоко Оно, разделив расходы пополам, но она сочла сумму неоправданно высокой. Пока авторы спорили, права перехватил Майкл Джексон, предложив 47,5 миллиона долларов.

Пол обиделся на такой шаг и разорвал отношения с певцом. Однако наследство Леннона от этого не пострадало: законные 50% авторских отчислений продолжали поступать семье Джона. Позже Джексон перепродал половину бизнеса Sony за 95 миллионов долларов. Сам же Маккартни смог договориться о возвращении части американских прав только в 2017 году.

Война двух яблок: как The Beatles заставили Стива Джобса заплатить полмиллиарда

Еще одна громкая судебная драма связана с корпорацией Apple. В 1968 году «Битлз» основали собственную компанию Apple Corps и выбрали в качестве логотипа зеленое яблоко. Они мечтали продавать пластинки, одежду и электронику. Проект быстро обанкротился из-за краж и хаоса в офисе, но сама торговая марка осталась за музыкантами.

Когда в 1976 году Стив Джобс и Стив Возняк основали компьютерную компанию Apple Computer, юристы The Beatles сразу обратились в суд. Стороны впервые заключили мир в 1981 году: Джобс заплатил 80 тысяч долларов и пообещал, что его компьютеры никогда не будут иметь отношения к музыке.

Но техника быстро развивалась. В конце 1980-х компьютеры Mac научились записывать и воспроизводить звук. Битлз снова подали иск и в 1991 году выбили из Джобса уже 26,5 миллиона долларов. Настоящая буря разразилась в начале 2000-х, когда появились карманный плеер iPod и сервис цифровой музыки iTunes. Музыканты обвинили компанию Apple в открытом нарушении старых соглашений.

Тяжба длилась годами. Только в феврале 2007 года Стив Джобс решил закрыть вопрос навсегда. Apple Inc. выкупила все права на название и логотип. По оценкам рынка, компания Джобса заплатила «Битлам» около 500 миллионов долларов, позволив музыкальному лейблу и дальше пользоваться знаком.

Этот договор примирил стороны. В ноябре 2010 года Стив Джобс триумфально представил дискографию The Beatles в iTunes. Только за первые семь дней пользователи раскупили 2 миллиона треков и 450 тысяч альбомов. Наследники Джона Леннона получили от этой премьеры десятки миллионов долларов чистой прибыли.

Битва за наследство и аукционы Джулиана Леннона

Несмотря на публичные разговоры об общей любви, в семье Леннона бушевали жестокие финансовые конфликты. Своё завещание Джон составил в 1979 году. Весь капитал, права на музыку и недвижимость он завещал Йоко Оно и их сыну Шону. А старшего сына Джулиана, рожденного в браке с первой женой Синтией, вообще не упомянул в документе.

Джулиану достался лишь трастовый фонд на 100 тысяч фунтов стерлингов и скромная помощь на обучение. Парень наблюдал, как после смерти отца альбомы продавались миллионными тиражами, а его семья не получала ничего. Джулиан нанял адвокатов и начал длительную судебную тяжбу против мачехи.

Дело тянулось почти 16 лет. Судебный процесс завершился мировым соглашением только в 1996 году. Размер выплаты официально не разглашался, но британские журналисты узнали, что Йоко согласилась выплатить пасынку от 20 до 25 миллионов фунтов стерлингов.

Самое печальное, что после смерти Джона Йоко не отдала сыну ни одной памятной вещи отца. Чтобы собрать хоть что-то, Джулиан отправился на публичные аукционы. Он потратил значительную часть присужденных денег на покупку отцовских рукописей и открыток.

Золотая жила после смерти: как песни Леннона приносят доход благодаря стримингу и искусственному интеллекту

Убийство Леннона в декабре 1980 года возле дома «Дакота» взлетело продажи его музыки до небес. Альбом «Double Fantasy», который только что вышел, сразу разошёлся тиражом более 8 миллионов копий. Йоко Оно оперативно оформила авторские права на подпись мужа, его автопортреты и круглые очки.

Сегодня бренд John Lennon остаётся стабильной фабрикой денег. В рейтинге самых богатых умерших звёзд за 2025 год Forbes подсчитал, что наследство Леннона принесло его наследникам 12 миллионов долларов.

Деньги капают отовсюду. Немецкая компания Montblanc выпускает дорогие ручки с именем музыканта, швейцарский бренд Raymond Weil продает лимитированные часы, а песня Imagine звучит на открытии каждой Олимпиады за немалые лицензионные отчисления.

Последний громкий заработок обеспечил искусственный интеллект. В ноябре 2023 года The Beatles выпустили трек «Now and Then», который окрестили финальной песней группы. Композицию собрали из старой кассетной демо-записи, которую Джон записал дома в конце 1970-х. Нейросеть режиссёра Питера Джексона извлекла приглушённый голос Леннона и очистила его до идеального студийного качества. Песня возглавила британский хит-парад спустя 54 года после первого триумфа четверки, принеся миллионы новых прослушиваний на стриминговых сервисах.

История Джона Леннона показала: бунтарство и капитализм могут прекрасно уживаться друг с другом. Джон искренне выступал против войн, возвращал королевские ордена и подшучивал над английскими аристократами. Но именно этот образ честного бунтаря сделал его бренд бессмертным на рынке.

Коммерческие провалы 1960-х научили его наследников жесткой дисциплине. Йоко Оно не повторила старых ошибок. Она защитила каждую строку, каждый рисунок и каждую секунду записи мужа, создав прочный траст с защищёнными авторскими правами.

В день своего 86-летия Джон Леннон остаётся редким автором, чьё наследие не теряет ценности с годами. Его песни продолжают приносить миллионы не потому, что их навязывают маркетологи, а потому, что искренний талант и бунтарская свобода остаются самым дефицитным товаром в мире.

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