Британская актриса Джоан Коллинз посетила светское мероприятие в лондонском районе Мейфер вместе со своим мужем Перси Гибсоном.

Звезда сериала «Династия» выбрала черный жакет с золотым воротником и юбку-карандаш.

Образ дополнили блестящие колготки в сетку, украшенные камнями, массивные украшения Tiffany & Co. и вечерний макияж.

Голливудский актёр Брэд Питт и его избранница Инес де Рамон вновь привлекли внимание папарацци во время пребывания в Испании. Пару заметили вместе возле отеля в рамках 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Фото: Брэд Питт в камуфляже начал промо-тур нового фильма.

21-летняя дочь Брэда Питта официально отказалась от его фамилии.

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