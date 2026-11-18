93-летняя Джоан Коллинз поразила своим образом на вечеринке в Лондоне
Британская актриса Джоан Коллинз посетила светское мероприятие в лондонском районе Мейфер вместе со своим мужем Перси Гибсоном.
Звезда сериала «Династия» выбрала черный жакет с золотым воротником и юбку-карандаш.
Образ дополнили блестящие колготки в сетку, украшенные камнями, массивные украшения Tiffany & Co. и вечерний макияж.
Голливудский актёр Брэд Питт и его избранница Инес де Рамон вновь привлекли внимание папарацци во время пребывания в Испании. Пару заметили вместе возле отеля в рамках 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Фото: Брэд Питт в камуфляже начал промо-тур нового фильма.
21-летняя дочь Брэда Питта официально отказалась от его фамилии.