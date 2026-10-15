93-летняя Джоан Коллинз появилась на публике со своим мужем, который моложе её на 31 год

Британская актриса Джоан Коллинз, известная по сериалу «Династия», посетила мероприятие в лондонском отеле Claridge’s вместе со своим 61-летним мужем Перси Гибсоном.

Актриса выбрала черно-белый костюм в клетку и держалась с мужем за руки. Супруги пришли на презентацию книги об истории знаменитого отеля.

Коллинз и Гибсон поженились в феврале 2002 года. Он стал пятым мужем актрисы и работает голливудским продюсером. Пара вместе уже более 24 лет.

Источник: Instagram Джоан Коллинз

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