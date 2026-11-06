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Новости Культура

Адриана Лима появилась на вечеринке модного бренда в Нью-Йорке

UA NEWS 06 Ноября 2026 15:31
Адриана Лима появилась на вечеринке модного бренда в Нью-Йорке

Бразильская супермодель и бывшая звезда Victoria’s Secret Адриана Лима посетила вечеринку, посвящённую открытию бренда Oner NYC в районе Сохо в Нью-Йорке.

Для выхода модель выбрала спортивный комплект цвета марсала — брюки и топ, которые дополнила черным кожаным плащом, классическими туфлями-лодочками и лаконичным клатчем.

Ранее Лима также посетила церемонию CFDA Fashion Awards 2026. На красной дорожке она появилась в молочном макси-платье от LaQuan Smith с глубоким декольте и широким черным поясом.

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В торговом центре Mall of Cyprus на Кипре до конца 2026 года ожидается открытие первых в стране магазинов международных брендов Victoria’s Secret и LEGO.

Американский женский бренд Victoria's Secret впервые заключил контракт с трансгендерной моделью, 22-летней бразильянкой Валентиной Сампайо. Она снимется в новой кампании VS Pink.

Впервые с 2018 года в Нью-Йорке прошло Victoria’s Secret Fashion Show.

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