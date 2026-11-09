Айрис Лоу поразила публику смелым платьем на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Британская модель Айрис Лоу стала одной из самых заметных гостей ежегодного LACMA Art+Film Gala 2026, который прошел в Лос-Анджелесе. Дочь актёра Джуда Лоу выбрала серебристое «голубое» платье с глубокими вырезами и открытой спиной. Её образ привлек внимание фотографов и вызвал дискуссии в социальных сетях.

26-летняя Айрис Лоу появилась на красной дорожке в платье бренда Amaraxmara. Наряд имел необычный геометрический узор с деталями, похожими на перламутр. Серебристый материал и сложный дизайн создавали эффектный образ, который сразу выделялся среди других нарядов вечера.

Особое внимание привлекли детали кроя. Платье имело глубокие вырезы по бокам и полностью открытую спину. Благодаря этому наряд относится к так называемым «обнаженным» платьям — моделям, которые благодаря прозрачным элементам или смелым вырезам открывают значительную часть тела. Свой образ Айрис дополнила ювелирными украшениями французского бренда Repossi. При этом она не перегружала наряд дополнительными деталями, оставив основное внимание именно платью.

После появления фотографий с мероприятия образ модели начали обсуждать в социальных сетях. Реакции пользователей разделились. Часть комментаторов восхитилась необычным дизайном наряда и смелостью Айрис. Другие сочли платье слишком откровенным и отмечали, что большое количество вырезов отвлекает внимание от его дизайна. Некоторые пользователи даже предположили, что подкладка могла бы сделать образ более сдержанным и, по их мнению, элегантным.

Сам LACMA Art+Film Gala — ежегодный благотворительный вечер, который организует Музей искусств округа Лос-Анджелес. Мероприятие посвящено поддержке программ музея, объединяющих искусство, кино и культуру. На него приглашают актёров, режиссёров, музыкантов, художников, дизайнеров и представителей модной индустрии. Поэтому гала-вечер привлекает внимание не только к культурной программе, но и к образам знаменитостей на красной дорожке.

Айрис Лоу — дочь британского актёра Джуда Лоу и актрисы Сэйди Фрост. Она родилась в 2000 году и сделала карьеру в модельном бизнесе. Айрис сотрудничает с модными брендами, участвует в рекламных кампаниях и появляется на светских мероприятиях и модных показах. Её регулярно можно увидеть на мероприятиях индустрии моды, где она привлекает внимание не только благодаря известной фамилии, но и собственным стильным решениям.

29 октября престижный ресторан-пиццерия в Нью-Йорке, бизнес-партнёршей которого является немецкая супермодель Хайди Клум, отпраздновал третью годовщину со дня открытия. На праздничном мероприятии собрались близкие звезды, в частности трое её старших детей.

Американская актриса Эмми Россум, сыгравшая Фиону Халлагер в сериале «Бесстыдники», появилась в эфире в платье украинского бренда Anna October. Для эфира знаменитость выбрала голубую модель с открытой спиной.

Читай нас в