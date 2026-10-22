Актёр Эндрю Шу обрёл любовь после громкой истории с бывшими

Американский актёр Эндрю Шу, прославившийся благодаря роли Билли Кэмпбелла в сериале «Мелроуз-Плейс», готовится к свадьбе. Его избранницей стала 49-летняя Мерили Фибиг, адвокат, специализирующаяся на иммиграционных вопросах. Самому актеру 59 лет.

Эта история привлекла внимание ещё и из-за прошлого пары, ведь ранее они были связаны между собой через своих бывших партнёров.

Дело в том, что и Эндрю, и Мэрили уже были в браках: он был женат на журналистке ABC3 Эми Робах, она — на журналисте Ти Джее Холмсе, который работал на том же телеканале. В 2022 году Эми и Ти Джей оказались на первых страницах газет, когда стало известно, что у них роман.

Оба на тот момент ещё находились в браке. Расставшись с Эндрю и Мэрили, пара продолжила свои отношения, а в сентябре 2026 года поженилась.

На фоне скандала вокруг бывших Шу и Фибиг стали поддерживать друг друга, а впоследствии дружба переросла в любовь.

«Я не знаю, как это произошло, но это счастливый финал», — признался Эндрю.

«Мы очень благодарны и полны надежд», — добавил актер.

Об этом пишет People.

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