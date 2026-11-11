Актер Ян Зиринг из сериала «Беверли-Хиллз» подал в суд из-за невыплаченного гонорара

Американский актёр Ян Зиринг, известный по роли Стива Сандерса в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», пытается через суд взыскать с организаторов телевизионного шоу не менее 100 тысяч долларов. По его словам, продюсеры не выплатили часть обещанного гонорара.

6 ноября 2026 года продюсерская компания актера iMan Productions подала иск в Высший суд округа Лос-Анджелес.

Зиринг был ведущим шестисерийного проекта The Great American Road Rally: Celebrity Edition, премьера которого состоялась на телеканале The CW в сентябре 2026 года. По замыслу шоу, знаменитости путешествовали по легендарной трассе Route 66, собирали средства на благотворительность и участвовали в праздновании 100-летия американского шоссе.

Согласно контракту, актер должен был получить 260 тысяч долларов за участие в проекте. Первые 60 тысяч ему выплатили, а оставшуюся сумму разделили на два платежа по 100 тысяч долларов.

Последний платеж должен был поступить до 21 октября 2026 года. Однако, как утверждает Зиринг, денег он так и не получил.

Особое внимание в иске уделили автомобилям, которые продюсеры якобы определили в качестве залога для обеспечения выплат. Речь идет о трех транспортных средствах:

Ford F-150 Shelby Super Snake 2016 года;

Dodge Challenger 2014 года;

Chevrolet Corvette Z51 2023 года выпуска.

Однако впоследствии, по утверждению истца, выяснилось, что автомобили, зарегистрированные в Теннесси, находятся в Неваде и принадлежат другой компании. В результате Зиринг не получил ни одного из обещанных автомобилей.

Еще одно обстоятельство, на которое обратили внимание в иске, касается юридического статуса организатора шоу. Согласно документам, компания The Great American Road Rally LLC была административно ликвидирована 22 сентября 2025 года — за четыре дня до подписания контракта с актером.

Теперь Ян Зиринг требует выплатить задолженность по гонорару, а также компенсировать убытки, уплатить проценты и покрыть судебные издержки. Общая сумма его требований может превысить 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает Entertainment Weekly.

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