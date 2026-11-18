Американский актёр и лауреат премии «Оскар» Рами Малек попал в кадр во время церемонии вручения премии Earthshot Prize в индийском Мумбаи 17 ноября.

Его эмоциональная реакция на встречу с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон быстро стала вирусной.

На кадрах видно, как актер стоит рядом с Кейт, улыбается и не скрывает восхищения. Пользователи сети назвали его реакцию искренней и забавной.

Во время мероприятия Малек также рассказал о знакомстве с принцем Уильямом благодаря экологической инициативе Earthshot Prize. По словам актёра, он восхищается приверженностью принца экологическим вопросам и его стремлением привлекать мир к защите окружающей среды.

Источник: HELLO

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