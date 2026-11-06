Актриса Олеся Надеева показала разрушенный дом своих родителей в Херсонской области

Украинская актриса Олеся Надеева, известная по сериалу «Обратное направление», показала, что осталось от дома её родителей в селе Львово в Херсонской области.

Из-за российских обстрелов дом семьи был разрушен, а в самом селе, по словам актрисы, не уцелел ни один дом.

В Instagram-сторис Надеева опубликовала видео из родного села, которое во время перемирия сняли её знакомые. Она призналась, что до сих пор не может осознать увиденное, ведь в воспоминаниях родные места остаются серыми и опустошёнными.

«Хочется просто забыть это, как страшный сон, и вернуться домой. В лучшее в мире село Львове», — написала актриса.

Также она показала разрушенные местный центр, больницу и школу, а архивными фотографиями напомнила, каким был родительский дом до российских обстрелов.

Источник: Instagram Олеси Надеевой

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