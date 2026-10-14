Актрису Грету Гарбо воссоздали с помощью ИИ для рекламы подшипников

Потомки актрисы Греты Гарбо не исключают, что она может вновь появиться на киноэкранах — на этот раз в виде цифрового образа, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Виртуальную версию актрисы уже использовали в рекламе шведской компании SKF, специализирующейся на производстве подшипников. В 99-секундном ролике сцены с цифровым образом Гарбо чередуются с кадрами продукции компании.

Образ Гарбо уже воссоздали для рекламы шведской промышленной компании SKF с помощью генеративного ИИ. Крейг Райсфилд, один из трёх родственников, которые распоряжаются её наследием, заявил, что после увиденного не исключает возможности использования цифровой версии актрисы и в будущих фильмах.

«Я не скажу „нет“, особенно после того, что уже увидел. Это действительно невероятно и очень реалистично. Так почему бы не вернуть Грету Гарбо в каком-то виде в кино?» — сказал он.

Райсфилд рассказал, что был «потрясен» результатом работы над рекламой SKF. Именно с этой компанией связано одно из первых появлений Гарбо на экране: её второй работой в кино стал рекламный фильм 1921 года, снятый при участии компании из Гетеборга.

В Голливуде Гарбо стала одной из главных звезд своей эпохи. В частности, она сыграла балерину в фильме «Гранд-отель» 1932 года и куртизанку в фильме «Камилла» 1936 года.

Для нового 99-секундного ролика SKF её цифровой образ создали с помощью нескольких ИИ-моделей, среди которых Seedream и Google Nano Banana Pro.

Авторы не загружали в модели фотографии или видео Гарбо, поскольку эти материалы защищены авторским правом. Вместо этого её внешность воссоздавали по текстовым описаниям, в частности с указанием цвета глаз и причёски.

Роль исполняла живая актриса, на изображение которой наложили сгенерированный образ Гарбо. Ее голос воссоздали на основе записи из одного из ранних фильмов.

«Я был полностью потрясён: тем, как им удалось воссоздать и изменять её жесты, её платье, черты лица и даже голос», — сказал Райсфилд.

По его словам, результат произвел на него особое впечатление еще и потому, что он лично знал Гарбо, когда она жила в Нью-Йорке.

Качество цифровой реконструкции, по словам семьи, и стало причиной того, что они начали более серьёзно рассматривать возможность дальнейшего использования образа актрисы.

Райсфилд также предположил, что сама Гарбо могла бы заинтересоваться новой технологией, если бы жила сегодня.

«Она была одной из тех, кто стоял у истоков кино в эпоху немого кино. Она перешла к звуковым фильмам и доминировала в прокате. Поэтому представить её актрисой, созданной с помощью ИИ, учитывая её карьеру и способность увлекать и объединять аудиторию мужчин и женщин, вполне возможно», — сказал он.

Родственники Гарбо, которые контролируют права на её имя, голос, образ и публичное использование, заявляют, что стремятся «сохранять, защищать и приумножать» её наследие и тщательно выбирают партнёров.

После смерти актрисы её образ уже использовали модные дома Ferragamo, Gucci и Louis Vuitton. В то же время реклама SKF стала первым случаем, когда её цифровую версию использовали в анимационном видео.

Использование ИИ для воссоздания умерших актёров всё чаще вызывает дискуссии в киноиндустрии. Некоторые критики называют такую практику «эксплуатацией образов умерших». Подобные технологии уже применялись, в частности, для воссоздания образа Вела Килмера.

Источник: The Guardian.

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