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Новости Культура

Актриса, которая оказалась в центре языкового скандала, спела на украинском языке на сцене Театра Леси Украинки

UA NEWS 23 Октября 2026 14:05
Актриса, которая оказалась в центре языкового скандала, спела на украинском языке на сцене Театра Леси Украинки

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова, которая ранее оказалась в центре языкового скандала, спела на украинском языке. Актриса выступила в театральном ревю «Этот миг и есть твоя жизнь», посвященном 100-летию Театра Леси Украинки в Киеве, где она является одной из самых опытных артисток.

В следующем году Кадочникова будет отмечать 90-летний юбилей.

Лариса Кадочникова вышла на сцену театра имени Леси Украинки под руку с народным артистом Украины, актером труппы Борисом Вознюком. «Твои годы — твое богатство. Это твоя жизненная привилегия. Актрисе всегда 18. И мы празднуем юбилей», — с этих слов начала свое выступление Лариса Кадочникова.

Лариса Кадочнікова вийшла на сцену за руку з народним артистом України, актором театру Борисом Вознюком<br />

Во время своего номера Борис Вознюк и Лариса Кадочникова не просто пели, они вспоминали, как впервые вышли на сцену, забывали текст. Их выступление было посвящено ностальгии по многолетней карьере в театре Леси Украинки.

На сцене Лариса Кадочникова появилась в ярком красном платье, с массивным красным ожерельем, а также в венке из разноцветных цветов, подходящем к её образу. Кроме того, «актриса, которой всегда 18», не отказалась и от каблуков, которые придали ей ещё большую элегантность.

Лариса Кадочникова — народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Григорьевича Шевченко, член Национального союза кинематографистов Украины. С 1964 года является актрисой Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. Наиболее известна своей ролью Марички в фильме Сергея Параджанова «Тени забытых предков».

Подробности выступления Ларисы Кадочниковой сообщает корреспондент «Главкома». 

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