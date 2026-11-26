Певица Алла Пугачева поделилась новым селфи, на котором она запечатлена без макияжа и укладки. 77-летняя артистка продемонстрировала естественный образ, выбрав для необычного кадра объемный головной убор и яркий топ с открытыми плечами.

На фото она позирует в молочной кепке с широким козырьком и красном топе в белый горошек.

Рыжеватые волосы певицы свободно ниспадают на плечи, а солнечный свет подчеркивает её естественные черты лица. Артистка не стала скрывать кожу с помощью косметики, поэтому на снимке заметны возрастные изменения.

В последнее время Пугачева ведет довольно закрытый образ жизни, хотя время от времени публикует личные фотографии для поклонников. Её новый пост появился вскоре после того, как российский пропагандистский телеканал НТВ устроил слежку за певицей на Кипре.

Съемочная группа пыталась доказать, что Пугачева и её муж Максим Галкин живут отдельно. Однако в итоге журналисты сами запечатлели супругов вместе с детьми возле их совместного дома.

После отъезда из России в 2022 году Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и двумя детьми сначала поселилась в Израиле, а затем переехала на Кипр. Сейчас семья проживает в Лимасоле, где по состоянию на ноябрь 2026 года арендует двухэтажную виллу.

Ранее певица объясняла, что изначально не планировала навсегда покидать родину. Поездка в Израиль была связана с лечением, поскольку там работал нужный ей врач.

Впоследствии к Пугачевой присоединились муж и дети. После того как Максима Галкина признали «иностранным агентом», семья столкнулась с негативной реакцией в адрес детей в школе.

Пугачева рассказывала, что травля Гарри и Лизы стала одной из причин, по которым семья решила не возвращаться в Россию.

Снимок Пугачова опубликовала в InstaStories.

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