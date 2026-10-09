Аlyona alyona рассказала о жизни с весом 125 кг и проблемах со здоровьем

Украинская рэперша alyona alyona откровенно рассказала об особенностях жизни с весом более 120 кг, проблемах со здоровьем и отношении к собственному телу. По словам артистки, в целом она чувствует себя комфортно при таком весе, хотя и сталкивается с определенными трудностями.

Исполнительница отметила, что ей сложнее подбирать одежду, передвигаться в узких проходах и сидеть в некоторых местах. Во время зарубежных поездок на автобусе она покупает два места, чтобы иметь больше пространства.

Среди проблем со здоровьем alyona alyona назвала боль, связанную с седалищным нервом, хронический гайморит, сосудистые звездочки на ногах и неврому Мортона — утолщение ткани вокруг нерва стопы, которое может вызывать боль.

Также артистка рассказала о потемнении отдельных участков кожи и растяжках, которые появились ещё в юности. В то же время она подчеркнула, что в целом не испытывает значительных проблем со здоровьем и может вести активный образ жизни, в частности много ходить пешком.

Рэперша призналась, что хотела бы изменить пропорции тела и иметь более выраженную талию. В идеале она стремится весить около 80 кг, однако подчеркивает, что принимает себя такой, какая есть, и нормально относится к разным типам фигуры.

По словам alyona alyona, раньше она весила около 82 кг и вспоминает тот период как время активной жизни. Сейчас же вес около 125 кг сопровождает её уже много лет.

Напомним, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая с 2025 года живет в США, переехала в новую квартиру вместе с мужем Эденом Пассарелли.

В семье певицы Оли Поляковой произошла новая беда. После ДТП, в котором получила травму её старшая дочь Мария, и попадания российского «шахида» в поезд, в котором артистка ехала с младшей дочерью Алисой, семья потеряла домашнюю любимицу — собачку породы шпиц по кличке Мими.

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