alyona alyona похудела более чем на 11 кг за две недели после операции и опубликовала фото

Украинская рэперша alyona alyona опубликовала фото в нижнем белье и рассказала о первых результатах операции по уменьшению желудка, которую она перенесла 22 октября.

За 14 дней ее вес уменьшился со 132 до 120,7 кг — артистка похудела на 11,3 кг.

В то же время певица подчеркнула, что для неё главное — не цифры на весах, а процесс изменений, формирование новых привычек и забота о себе.

Источник: Instagram alyona alyona

Украинская рэперша alyona alyona (Алёна Савраненко) показала, как выглядит её живот на второй день после операции по уменьшению желудка. Артистка продемонстрировала шрамы и рассказала о своём самочувствии после хирургического вмешательства.

Ранее рэперша Alyona Alyona призналась, что сделала бариатрическую операцию.

До этого Alyona alyona рассказала о жизни с весом 125 кг и проблемах со здоровьем.

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